INTERNATIONAL

États-Unis : La validité des visas non-immigrants réduite à trois mois pour plusieurs pays


Alwihda Info | Par - 15 Août 2025


Le ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères a annoncé que l'ambassade des États-Unis a mis en place de nouvelles dispositions pour les visas non-immigrants. À partir du 12 août 2025, tous les visas non-immigrants délivrés auront une durée de validité de seulement trois mois, avec une seule entrée autorisée.


  Cette nouvelle disposition s'applique au Sénégal, ainsi qu'à plusieurs pays d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie. Elle s'inscrit dans le cadre d'une révision du dispositif de sécurité aux frontières américaines pour lutter contre l'immigration irrégulière.

 
Le ministère a également rappelé que les nouvelles mesures américaines incluent :
  • Des sanctions pénales et administratives pour toute personne reconnue coupable d'immigration irrégulière.
  • Une interdiction d'entrée sur le territoire américain pour les individus concernés, y compris en cas d'infractions passées ou d'antécédents judiciaires.
Le ministère invite les citoyens sénégalais qui souhaitent voyager aux États-Unis à vérifier la validité de leurs visas, à respecter la durée de séjour autorisée et à contacter le réseau diplomatique ou consulaire pour obtenir des informations complémentaires.
Peter Kum
