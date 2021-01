Confinement de N'Djamena : personne ne doit sortir de chez-lui sauf exceptions (gouvernement)

Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet, a déploré samedi, au cours d'une réunion de suivi à la Présidence, la non application à N'Djamena des termes du décret portant confinement et renforcement des mesures sanitaires. Il a précisé qu'il s’agit "d’un confinement total de la ville de N’Djamena".



"Personne ne doit sortir de chez-lui à l’exception de ceux qui travaillent dans les services et exercent les activités" citées par le décret du 31 décembre 2020 (centres de santé, cliniques privées, boulangeries, pharmacies, sapeurs-pompiers, hôteliers, personnel de la Société nationale d’électricité et la Société Tchadienne des Eaux, les étals, commerces et transports des produits alimentaires ainsi que vols cargos).



La ville de N’Djamena a enregistré en un mois plus de 400 cas de Covid-19. Les autorités justifient ces nouvelles mesures par le non respect des mesures barrières par les citoyens. Le 24 mai 2020, le chef de l'État avait déclaré que les mesures restrictives seront rétablies si les mesures barrières ne sont pas respectées.