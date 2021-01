Confinement de N'Djamena : une erreur d'interprétation du décret

"Le décret n° 2585 ne porte pas confinement des habitants de la ville de N'Djamena mais porte isolement de la capitale par rapport au reste du pays. Il y a une confusion qui est persistante et c'est une question de bon sens.



Jusqu'à une révision du décret, les habitants ne sont pas confinés. Cette précision me semble importante parce que depuis quelques jours, nous avons relevé des prises de position, des interprétations."

Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, a apporté lundi des clarifications sur le décret n° 2585 du 31 décembre 2020, après 48 heures de confusion et de mécontentements au sein de la population.Samedi dernier, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet, a informé qu'il s’agit "d’un confinement total de la ville de N’Djamena ". Il a ajouté que "personne ne doit sortir de chez-lui à l’exception de ceux qui travaillent dans les services et exercent les activités" citées dans le décret.. Selon Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, "certaines affirmations ne cadrent pas avec le contenu de ce décret. De ma compréhension et selon les termes clairs de ce décret, il s'agit d'un confinement de la ville de N'Djamena, c'est-à-dire son isolement par rapport aux liaisons avec les autres provinces".Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul précise que "ce décret doit être appliqué dans son intégralité"."Nous avons assisté à son élaboration donc nous sommes bien placés pour parler de son interprétation", a-t-il relevé.Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul a promis qu'il y aura davantage de conférences de presse pour mieux informer à travers les médias. Selon lui, "cette pandémie ne doit pas être l'affaire du gouvernement seul. Cette pandémie ne fait pas de distinction suivant l'appartenance ethnique. Chacun doit respecter ces mesures pour se protéger et protéger les autres".