Confinement de N'Djamena : une mesure impopulaire

Dans des quartiers, les femmes cassent du gravier et des morceaux de briques pour ne serait-ce que vivre au quotidien. En périphérie de N'Djamena, des voyageurs sont bloqués aux entrées de la capitale. La plupart des N'Djamenois vivent au jour le jour. Face à ce confinement, le peuple est désespéré et mort psychologiquement.



Le seul espoir pour la population N'Djamenoise maintenant est que Dieu ouvre le ciel. Monsieur le Maréchal, vous avez des conseillers à votre service. Je ne dis pas qu'ils ne font pas leur travail mais honnêtement, le confinement est prononcé de manière précipitée, sans mesures d'accompagnement. De telles mesures devraient prendre en compte l'aspect social et l'impact économique.



Je suis conscient que la population N'Djamenoise a foulé au pied les mesures barrières mais elle doit être écoutée pour en connaitre les raisons, avant de prendre une décision. Si vous envisagez de renouveler le confinement, réfléchissez, analysez et diagnostiquez bien l'impact qu'apportera cette mesure.



Quand le peuple est affamé et assoiffé, il n'a point d'oreilles et cela aura des graves conséquences. Maréchal, je ne suis ni conseiller, ni un observateur mais juste un simple citoyen qui vous parle.



Sincèrement, la situation que vivent certains N'Djamenois depuis trois jours est vraiment déplorable, et j'espère que cela n'est pas votre souhait.



Recevez mes salutations. Je vous remercie.



Mbainaissem Gédéon,

Fils du Tchad