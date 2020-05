AFRIQUE Congo/COVID 19 : distribution des vivres et masques de protection par le député Brice Dimitri Bayendissa aux personnes les plus fragiles

Alwihda Info | Par Chris jonala - 9 Mai 2020

L'épidémie du Coronavirus a bouleversé les habitudes et le social des populations, surtout des personnes démunies. Pour apporter un soulagement dans ce sens, Brice Dimitri Bayendissa, député de Tié Tié II et président de la Fondation éponyme, ce vendredi 8 mai 2020, a réalisé une campagne alimentaire dans sa circonscription, dénommée « un geste-un sourire ».

« Un geste-un sourire », démembrement de l’initiative « un congolais-un masque-en tout temps et en tout lieu », lancée il y a deux semaines par Dimitri Bayendissa, lui-même, est un mouvement de solidarité en direction des personnes vulnérables, pauvres et celles vivant avec un handicap. Pour ce jour, il s’est constitué en caravane humanitaire destinée à venir en aide aux familles et personnes en grande précarité.



Il est évident qu’en cette période de lutte contre le COVID 19, des familles et personnes en grande précarité peuvent se retrouver dans l’impossibilité de subvenir à leurs besoins les plus essentiels, notamment alimentaires. « Il était indispensable de leur apporter un soutien alimentaire », a tout de suite fait observer le député Brice Dimitri Bayendissa.



De ce point de vue, plus de mille familles, sélectionnées sur la base de leur situation sociale, vivant dans la 2ème circonscription électorale de Tié Tié, à Pointe Noire, ont bénéficié d’un kit contenant diverses denrées alimentaires, telles le riz, l’oignon, l’huile, la tomate concentrée, le poulet et bien d’autres sans oublier les masques de protection contre le coronavirus.



Un geste de charité et d’altruisme bien salué par les bénéficiaires, surtout, a renchéri Alfred Ngouari, habitant la circonscription, que « le donateur a eu une oreille attentive envers les personnes vivant avec un handicap, qui se disent souvent discriminées dans la société. » Viviane Koumba, quant à elle, louant la Providence, s’est dite « émerveillée par le geste posé par le député Brice Dimitri Bayendissa, en cette période de crise sanitaire qui a engendré plusieurs difficultés dans les ménages. »



Pendant qu’il déroulait cette campagne alimentaire auprès des ménages nécessiteux, Brice Dimitri Bayendissa a marqué une halte au domicile de Madame Albertine Niangui, vieille de 110 ans et épouse du cuisinier des anciens présidents de la République, à savoir Alphonse Massamba Débat et Marien Ngouabi. Un geste de générosité et de reconnaissance a été posé en ces lieux par l’élu de Tié Tié II.



Pour Brice Dimitri Bayendissa, « le 30 avril 2020, dans son deuxième message à la Nation, dans le cadre de la riposte à coronavirus, le président de la République nous invite à la solidarité, solidarité envers les personnes vulnérables, solidarité envers les pauvres, envers les personnes vivant avec handicap. »



Aussi, pouvait-il poursuivre, « le geste de cœur que nous venons de poser n’est que la traduction en acte de cette orientation du président de la République et la concrétisation de la ligne directrice du parti congolais du travail en cette période de crise sanitaire. »



Ce sourire de cœur apporté aux couches les plus défavorisées de la société, précise Brice Dimitri Bayendissa, « est la continuité de ce que nous faisons tous les jours dans le cadre de ma Fondation. » C’est « l’expression affirmée de notre politique de proximité et du vivre ensemble, prônée par les fondements de ma fondation. »



« Les gestes doivent parler plus que les mots et que chacun devrait mettre la main à la pâte » souligne Dimitri Bayendissa, tout en précisant « nous venons d’apporter notre contribution à la lutte contre le coronavirus, notre ennemi invisible commun. »



L’essentiel a été fait. Les vieillards, les personnes vivant avec handicap, les malades mentaux..., en définitive, les personnes vulnérables sélectionnées ont reçu l’assistance morale et matérielle de Brice Dimitri Bayendissa.



En somme, en faisant cette action caritative, Brice Dimitri Bayendissa vient d'apporter des soulagements. Les soulagements qu’il entend perpétuer dans le temps et la durée. Puisque son ambition, qu’est aussi celle de sa fondation, est d'apporter le sourire aux personnes qui l'ont perdu. » Et, en ces temps de lutte contre la pandémie du coronavirus, à cette ambition s’est ajoutée « la sensibilisation au maximum et sans relâche sur le port obligatoire du masque en tout lieu et en tout temps », ainsi que sur l’observation d’autres gestes barrières pour stopper la propagation du COVID 19.





