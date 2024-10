AFRIQUE Congo-Education : un complexe scolaire moderne à Tchiminzi (Tchiamba Nzassi) don de la SNPC

Les ministres Bruno Jean Richard Itoua, des hydrocarbures et Jean Luc Mouthou de l’enseignement primaire, secondaire et de l’alphabétisation, ce vendredi 4 octobre 2024, à Tchiminzi, district de Tchiamba Nzassi, dans le département de Pointe-Noire, ont procédé à la coupure du ruban symbolique et dévoilement de la plaque inaugurale du complexe scolaire Jean-Baptiste Tati-Loutard, marquant, ainsi, la mise en service de cet établissement scolaire, multidimensionnel.

Débaptisé complexe scolaire Jean-Baptiste Tati-Loutard de Tchiminzi, ce lieu du savoir, construit par la SNPC, est destiné aux enfants, qui ne doivent plus parcourir des longues distances, afin d’étudier dans des conditions idoines. En construisant cette école, la société nationale des pétroles du Congo a traduit en acte son ambition, celle d’apporter l’énergie du pétrole à la population.



Le complexe scolaire de Tchiminzi illustration de l’objectif « Education pour Tous »



Le directeur général de la SNPC, Maixent Raoul Ominga, qui a pris la parole, peu avant l’inauguration, a déclaré « C’est donc avec un sentiment de mission accomplie et de joie intense pour la parole tenue, que je me présente humblement devant vous aujourd’hui, pour l’inauguration officielle de ce Complexe Scolaire. »



La construction de cet établissement scolaire obéit à la volonté des pouvoirs publics congolais de rapprocher l’apprenant du lieu d’étude. Ce qui revient à dire les écoliers de Tchiminzi disposent, désormais, d’un cadre d’apprentissage moderne. De ce point de vue, « L’éducation est un droit fondamental, comme le dispose la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. C’est l’épine dorsale de tout développement social. » A fait observer Maixent Raoul Ominga, avant d’ajouter que « l’école est un lieu de culture et d’apprentissage. Elle est aussi et surtout un lieu de vie, dans lequel chacun de nos enfants doit s’épanouir, apprendre les règles de vie commune, tisser des liens moraux et conserver des souvenirs agréables. »



En prenant l’engagement de construire ce complexe scolaire moderne la SNPC a tenu à s’inscrire dans la perspective du 4ème Objectif du Développement Durable des Nations Unies, recapitulée par le président Denis Sassou-N’Guesso, dans son programme de gouvernement « Ensemble poursuivons la marche », à savoir « d’assurer l’accès de tous (tous les jeunes congolais sans exception) à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et de promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie ».



A l’évidence, c’est répondre à la nécessité de mettre à contribution des autorités locales à tous les niveaux de responsabilité, de veiller à ce que tout enfant en âge d’aller à l’école y aille dans les meilleures conditions, que la SNPC a construit ce complexe scolaire.



Le complexe scolaire de Tchiminzi est la concrétisation de la responsabilité sociétale de la Société Nationale des Pétroles du Congo, conformément au pilier n°3 de son programme « Performance 2025 ». Une manière d’accompagner l’action du Gouvernement, dans la réalisation des Projets à caractère social sur l’ensemble du territoire national.



Présentation de complexe scolaire de Tchiminzi



Il y a lieu de retenir, en s’appuyant sur la fiche technique présentée par le directeur général de la SNPC, Maixent Raoul Ominga, que le complexe scolaire de Tchiminzi est bâti sur une superficie de 28.710 m², délimitée par un mur de clôture.



On y trouve neuf bâtiments comprenant des salles de classe pour le préscolaire, le primaire et le collège ainsi que des logements pour le personnel administratif et le corps enseignant, deux blocs latrines pour le personnel et les apprenants, un système d’adduction d’eau potable constitué de deux forages, un château d’eau et une borne fontaine, doublé d’un collecteur d’eaux de pluies, ainsi que d’une aire de jeux pour le préscolaire et un terrain de football pour le primaire et le collège.



Ce complexe scolaire dispose, en outre, des installations photovoltaïques et un groupe électrogène de 33 KVA. Il faut noter que la partie préscolaire est séparée du secondaire par un mur de clôture et que la capacité totale d’accueil de ce complexe est de 600 apprenants.



La SNPC toujours proche des populations



La construction de ce scolaire moderne s’est accompagnée d’une mise à disposition par la société nationale des pétroles du Congo d’autres commodités, afin de permettre de bonnes conditions d’apprentissage aux écoliers.



Ainsi la SNPC a mis à la disposition de ce complexe scolaire deux véhicules utilitaires Hilux, deux bus Coaster pour le transport scolaire, sans oublier trois cent Kits scolaires composés de Tenues, Cartables, Cahiers, Boîtes mathématicales, pour permettre aux élèves de bien commencer les cours, surtout en cette période de rentrée scolaire.



Le complexe scolaire de Tchiminzi intègre la liste des ouvrages scolaires réalisés par la SNPC en 2023, à Ewo, Djambala, Sibiti, Ouesso, Madingou, Odziba et Oyo.



Les travaux de construction de cet établissement scolaire ont été lancés, le 11 avril 2023, par les ministres Bruno Jean Richard Itoua, des hydrocarbures et Jean Luc Mouthou de l’enseignement primaire, secondaire et de l’alphabétisation.





