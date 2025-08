AFRIQUE Congo : Evolution satisfaisante du chantier du nouveau dépôt énergétique d’aviation de Brazzaville

Œuvrer inlassablement pour la Sécurité énergétique et la Souveraineté nationale, c’est le but poursuivi par la société nationale des pétroles du Congo (SNPC), par la construction du nouveau dépôt énergétique, à l’aéroport international Maya Maya, de Brazzaville. Ce jeudi 31 juillet 2025, son directeur général, Maixent Raoul Ominga, a effectué une visite des nouvelles installations en construction.

Plus d’un mois après le lancement des travaux de construction du nouveau dépôt d’aviation à l’aéroport international Maya Maya, de Brazzaville, le directeur général de la SNPC a organisé une visite d’étape, afin de toucher du doigt la réalité sur le démarrage effectif des travaux : « J’ai effectué une descente sur le site qui abritera le nouveau dépôt d’aviation de Brazzaville. Après 1 mois et 5 jours du lancement des travaux, j’ai voulu constater par moi-même l’engagement sans faille de nos équipes déployées sur le terrain. » A fait savoir Maixent Raoul Ominga, qui a troqué son costume dans une tenue de chantier.



Le nouveau dépôt d'aviation se présente comme un projet important pour améliorer la capacité de stockage et la sécurité énergétique du pays. La mise aux normes standards JIG et la duplication de la capacité de stockage sont des éléments clés pour garantir la qualité et la sécurité des opérations. Cette descente sur site a permis au directeur général de la SNPC de constater que les travaux de construction du nouveau dépôt d'aviation sont en cours, avec une installation effective du chantier et des essais géotechniques complémentaires réalisés.



De ce fait, Maixent Raoul Ominga a précisé que « Cette visite a révélé l’installation effective du chantier avec la démolition des ouvrages existants, l’évacuation des gravats, le déplacement des conteneurs et du matériels sur site. L’aménagement de la base vie est en cours de finalisation et des essais géotechniques complémentaires ont été réalisés. »



Sur ce chantier, Maixent Raoul Ominga s’est fait le devoir d’évaluer l'avancement des travaux, d’identifier les potentiels problèmes et garantir la conformité aux plans et spécifications. Il a, également, pris le soin de s'assurer du contrôle de la qualité et de détecter les défauts précocement, ainsi que du respect des normes écologiques dans la construction de cette infrastructure.



« Etant donné que le site du chantier est la zone aéroportuaire, je me suis également assuré que les autorisations nécessaires pour la construction du nouveau dépôt aient été obtenues. » Pouvait marteler le directeur général de la SNPC, avant d’ajouter « Outre la mise aux normes standards JIG et la duplication de sa capacité de stockage, ce nouveau dépôt possèdera un olé réseau permettant un avitaillement des avions directement sur le tarmac, suppléant ainsi le ravitaillement par camion. » Il sied de retenir que la possibilité d'avitaillement des avions directement sur le tarmac est un avantage significatif, car elle permet de réduire les coûts et les risques associés au ravitaillement par camion.



Au terme de cette visite de chantier, le directeur général de la SNPC a exprimé sa satisfaction. Il a apprécié cette démarche visant à faire des descentes sur le terrain, afin de dépasser l’ordre de la représentation à travers des rapports papiers ; puisque le terrain renseigne mieux que les écrits. En dernier ressort, Maixent Raoul Ominga a félicité les équipes qui font la fierté de la société placée sous sa tutelle. Des travailleurs qui donnent la preuve d’un Congo en marche.





