Congo-France : la cathédrale « Notre Dame de Paris » rouvre ses portes en présence de Denis Sassou N'Guesso

Près de cinq ans après la catastrophe du 15 avril 2019, la cathédrale Notre Dame de Paris, l’un des symboles architecturaux de la capitale parisienne renait de ses cendres. Elle a accueilli sa première messe le 8 décembre dernier sous les auspices de l'archevêque de Paris, Laurent Ulrich.



La célébration a réuni près de 170 évêques du monde entier, des prêtres de Paris, des chefs d’Etat ainsi que des fidèles venus de par le monde. Outre le Congolais, Denis Sassou N’Guesso, le président français, Emmanuel Macron avait aussi à ses côtés, le président Donald Trump, vainqueur de l’élection présidentielle de novembre 2024 aux Etats-Unis.



Le président Denis Sassou N’Guesso est arrivé à Paris sur invitation de son homologue français, Emmanuel Macron. Cela témoigne de l’excellence des relations entre le Congo et la France. Selon de nombreux observateurs de la scène africaine, Brazzaville et Paris ont intérêt à construire un tandem assez fort pour gagner la bataille de la paix et de la sécurité dans la sous-région de l'Afrique centrale en proie à des crises incessantes et aux actes terroristes.



En mars 2023, le président Emmanuel Macron avait effectué, pour la première fois une visite de travail Brazzaville où il avait eu des entretiens en tête à tête avec le chef de l’Etat congolais, Denis Sassou N’Guesso.



A noter qu’après Paris, Denis Sassou N’Guesso est attendu à Tripoli et à Bengazi en Libye. En sa qualité de président du comité de haut niveau de l’Union Africaine sur la Libye, le chef de l’Etat congolais devrait réitérer son appel pour l’aboutissement du processus de réconciliation inter-libyenne, tel qu’il l’avait fait lors de la 78ème assemblée générale de l’ONU à New York, en septembre 2023.