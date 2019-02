Congo-Rwanda : signature d'un protocole d’accord de coopération à Brazzaville

Les relations entre les Sénats congolais et rwandais sont au beau fixe. A la faveur de son séjour de travail à Brazzaville, le président du Sénat rwandais, Pierre Makuza, et le président du Sénat congolais, Pierre Ngolo, ont eu des entretiens à Brazzaville. Au terme de ces échanges, les deux parties ont conclu un protocole d’accord.



Avant de quitter le sol congolais, le président du Sénat rwandais est allé rendre compte du contenu de cet accord à Denis Sassou N’Guesso. « Nous venons d’avoir le grand honneur d’avoir été reçu en audience, ce 7 février 2019, par Denis Sassou N’Guesso » a-t-il déclaré à la presse avant d’ajouter « Bien sûr, nous nous devions de lui rendre compte de ce que nous avons fait avec mon homologue du Sénat notamment au niveau du protocole d’accord de coopération entre les deux Sénats »



Déclinant devant la presse l’importance de ce protocole d’accord, le Président du Sénat rwandais, a souligné que, son contenu vient exactement soutenir l’action des gouvernements et des chefs d’Etat sur les questions de diplomatie parlementaire.



Le président de la chambre haute du Rwanda a aussi laissé entendre qu’ « un accord de partenariat a été ainsi signé par les deux parties, afin de fructifier davantage les liens d'amitié entre les deux institutions, notamment appuyé par des échanges d'expériences et d'expertise au niveau des organisations interparlementaires. » Il garde cependant l’espoir que cet accord portera des fruits.



Bernard Makuza a profité de l'occasion pour exprimer une fois encore, à son hôte, la gratitude de son pays, pour le soutien du Congo et celui du président Denis Sassou-N ‘Guesso à la candidature de sa compatriote Louise Mushikiwabo, comme Secrétaire générale de l'organisation internationale de la francophonie.



Au sujet de l’entente entre les deux pays, le président du Sénat rwandais s'est dit satisfait des bonnes relations fructueuses qu'entretient son pays le Rwanda avec le Congo, dont les deux présidents manifestent à travers de nombreux contacts, également à divers niveaux. En outre Bernard Makuza n'a pas manqué de dire la satisfaction du Rwanda face aux efforts consentis par le Congo, en faveur de la signature et la ratification du protocole de libre échange sur le continent africain.