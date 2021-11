Congo : Taylor Business institute basé à Chicago disposé d'accompagner les étudiants congolais

Brice Dimitri Bayendissa visitant Taylor Business Institute après la séance de travail avec Janice Parker

L’administration de Taylor Business a mis à la disposition de Brice Dimitri Bayendissa toutes les informations essentielles sur cet établissement universitaire. Cet échange a permis à l’élu de Tié tié 2 de comprendre le fonctionnement de cet institut, les enseignements qui y sont dispensés et l’avantage que le Congo peut en tirer.



Janice Parker, qui préside cet institut depuis près de 60 ans, présentant sa structure à Brice Dimitri Bayendissa a soutenu que Taylor Business Institute est un établissement d'enseignement professionnel privé à but lucratif situé à Chicago, dans l'Illinois. Fondé en 1962, le Taylor Business Institute décerne des diplômes d'associé et des certificats pour des programmes spécialisés.



Poursuivant sa présentation, Janice Parker a ajouté que taylor business institut promeut l'enseignement supérieur qui permet à une population diversifiée et souvent mal desservie par l'acquisition d'une formation générale, de compétences professionnelles et de diplômes appliqués.



Cet établissement universitaire propose plusieurs enseignements, entre autres l’électrocinétique, les technologies digitales, l’expert en criminalité et bien d’autres formations.

La visite des locaux qui s’en est suivie a édifié davantage Brice Dimitri Bayendissa qui, usant d’une diplomatie au service de la République a pu négocier un partenariat avec les dirigeants de ce lieu du savoir au bénéfice des étudiants congolais, qui pourront, à partir d’une plate-forme qui se mettra en place interagir avec leurs collègues étudiants évoluant dans cet établissement universitaire américain et au besoin subir une formation sur place à Chicago dans les domaines les plus variés que propose cet institut.



Pour l’histoire, le Taylor Business Institute opère dans le Chicago depuis 1962. De 1962 à 1986, le collège était principalement un institut axé sur les diplômes offrant une formation de dactylo et de secrétariat aux femmes et appartenait à ITT Educational Services. En 1986, Janice Parker, l'ancienne directrice de l'école, acquiert le collège.

L'institution propose des grades, des diplômes et des certificats associés. Il est accrédité par la Higher Learning Commission (HLC) pour décerner des diplômes d'associé en sciences appliquées et un certificat. Il est également approuvé et agréé par la Division des écoles privées de commerce et de formation professionnelle du Conseil de l'enseignement supérieur de l'Illinois en vertu de la loi sur les écoles privées de commerce et de formation professionnelle et de la loi sur les diplômes universitaires.