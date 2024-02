Congo-Togo : le président Faure Gnassingbé à Brazzaville pour une visite de travail

Après les usages protocolaires sur le tarmac de l’aéroport international Maya-Maya, les deux chefs d’Etat ont pris place dans le salon d’honneur pour de brefs et premiers entretiens en tête à tête.



Denis Sassou N’Guesso et Faure Gnassingbé ont par la suite rallié le palais du peuple où ils se sont de nouveau retrouvés en tête à tête et à huis clos.



Nul doute que leur échange porterait sur des questions d’intérêt commun, Brazzaville et Lomé entrenant d’excellentes relations de coopération et d’amitié. Le renforcement de cette coopération, vieille de plusieurs années, ne devrait donc pas manquer au cours de ces entretiens.



L’actualité en Afrique et dans le monde ne laisserait pas indifférents les deux dirigeants qui ont à cœur le besoin de paix dans le monde. Cette rencontre entre les deux chefs d’Etat se tient à la veille du sommet de l’UA à Addis-Abeba. Ainsi, les deux présidents ne manqueraient pas d’évoquer ce sommet prévu pour les 17 et 18 février 2024.



Denis Sassou N’Guesso et Faure Gnassingbé pourraient également aborder la situation du Sénégal où le report de l’élection présidentielle du 25 février au 15 décembre 2024 a provoqué de vives tensions. A cette situation s’ajouterait la crise que traverse la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) qui ne laisserait pas indifférent les deux chefs d’Etat. Le président togolais pourrait faire le point sur le développement de cette crise à son homologue congolais.



A noter que les relations d’amitié entre le Congo et le Togo sont marquées par des consultations régulières au niveau des deux chefs d’Etat. Le dernier voyage du président congolais à Lomé remonte à octobre 2016, lors du sommet de l’UA sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement en Afrique.