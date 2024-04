Congo : TotalEnergies accroît sa participation dans le champ géant de Moho et cède deux actifs matures

TotalEnergies annonce la signature par sa filiale TotalEnergies EP Congo, détenue à 85 %, d’un accord avec Trident Energy portant simultanément sur l’acquisition auprès de Trident Energy d’une participation supplémentaire de 10 % dans le permis Moho et sur la vente à Trident Energy d’une participation de 53,5 % dans les permis Nkossa et Nsoko II.



Moho est un champ offshore en eaux profondes situé à 80 kilomètres au large de Pointe-Noire, et opéré par TotalEnergies EP Congo. La production a significativement augmenté en 2017 avec le démarrage du projet Moho Nord.



Les installations de production comprennent deux unités flottantes (Floating Production Units, FPU), Alima et Likouf, produisant actuellement environ 100 kbep/j (100 %). Nkossa et Nsoko II sont deux champs offshore situés à 70 kilomètres des côtes. Ces deux champs pétroliers matures, ayant démarré respectivement en 1996 et 2006, produisent ensemble environ 15 kbep/j (100 %) actuellement.



Au terme de ces transactions, qui sont soumises aux conditions habituelles, notamment l’approbation des autorités de régulation, et à l’acquisition par Trident Energy de Chevron Congo, TotalEnergies EP Congo détiendra une participation opérée de 63,5 % dans le permis Moho, aux côtés de Trident Energy (21,5 %) et de la Société Nationale des Pétroles du Congo (SNPC, 15 %). Trident Energy détiendra quant à elle une participation opérée de 85 % dans les permis Nkossa et Nsoko II, aux côtés de la SNPC (15 %).



« Avec ces transactions, TotalEnergies poursuit la gestion dynamique de son portefeuille. Conformément à notre stratégie, nous privilégions les actifs à faibles coûts et faibles émissions et tirons parti de notre expertise dans l’offshore profond », a déclaré Mike Sangster, Directeur Afrique de la branche Exploration-Production de TotalEnergies.



« Partenaire de longue date de la République du Congo, TotalEnergies reste pleinement engagée dans le pays en augmentant sa participation opérée dans le champ de Moho et en préparant le forage d’un puits d’exploration sur le permis Marine XX avant l’été 2024. »