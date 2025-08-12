Congo : « Un tournoi Denis Sassou-N’Guesso » pour valoriser les jeunes talents à Sibiti

Vingt jours durant, le stade Denis Sassou-N'Guesso de Sibiti, dans le département de la Lekoumou, va vibrer à la faveur du tournoi Denis Sassou-N’Guesso " , une compétition sportive qui vise à renforcer la paix et la cohésion citoyenne. Au total, douze équipes sportives venues de Sibiti et des villages environnants sont en lice pour donner le meilleur d'elles-mêmes tout en promouvant le fair-play, l'esprit sportif et l'engagement communautaire.



L'initiative sportive portée par Hervé Ngoma Biyot est un exemple concret de l'impact positif que peuvent avoir les activités sportives sur la cohésion sociale et la paix dans une communauté. De telles initiatives sont essentielles pour promouvoir le développement économique et social de la région et améliorer la qualité de vie des habitants.



Cette dynamique de paix contribue à préserver le climat de paix qui règne dans la Lekoumou et dans tout le pays, dans une énergie nouvelle portée par les vertus du sport. « Nous avons organisé ce tournoi, dénommé « tournoi Denis Sassou-N’Guesso », dans le but d’occuper la jeunesse pendant la période de vacances scolaires. » A expliqué son promoteur, Hervé Ngoma Biyot avant d’ajouter « Ce tournoi est une manière de valoriser les talents locaux. Car nous croyons que parmi ces jeunes se trouvent, peut-être les futurs grands du football congolais voire africain. »



Ce tournoi est est un hommage rendu à Denis Sassou N'Guesso pour son leadership et à son engagement pour la paix, la stabilité et le développement du Congo. « Le choix du nom de Denis Sassou-N’Guesso pour ce tournoi est hommage à un homme d’Etat qui incarne la paix, la stabilité et le développement des valeurs que nous pouvons transmettre à la jeunesse ». A précisé Hervé Ngoma Biyot, président de l’association « Les Amis de Womo »



Hervé Ngoma Biyot affirme avoir mobilisé les énergies nécessaires pour l’aboutissement de cette compétition sportive, dont le clou sera la finale qui se jouera le 14 août prochain en présence du préfet de ce département, ainsi que des responsables du ministère de la jeunesse, des sports, de l’éducation civique, de la formation qualifiante et de l’emploi.



A noter que, l'association « Les Amis de Womo » est à l’origine de plusieurs initiatives visant à accompagner les populations de la ville de Sibiti. On peut citer, entre autres la mobilisation populaire pour fournir des casques de protection aux motocyclistes de Sibiti, afin d’améliorer la sécurité routière et à réduire les accidents, l’organisation d’une campagne d’octroi, gratuitement, des cartes d’identité nationale et bien d’autres.