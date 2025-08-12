Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Congo : « Un tournoi Denis Sassou-N’Guesso » pour valoriser les jeunes talents à Sibiti


Alwihda Info | Par Olive Jonala - 12 Août 2025


Lancé le 25 juillet 2025, à Sibiti, dans le département de la Lekoumou, le " tournoi Denis Sassou-N’Guesso " pour valoriser les jeunes talents à Sibiti, organisée Hervé Ngoma Biyot, président d’honneur de l’association les « Amis de Womo », connaîtra son épilogue , le 14 août 2025, en présence de l’autorité préfectorale.


L'affichant annonçant le tournoi
L'affichant annonçant le tournoi
Vingt jours durant, le stade Denis Sassou-N'Guesso de Sibiti, dans le département de la Lekoumou, va vibrer à la faveur du tournoi Denis Sassou-N’Guesso " , une compétition sportive qui vise à renforcer la paix et la cohésion citoyenne. Au total, douze équipes sportives venues de Sibiti et des villages environnants sont en lice pour donner le meilleur d'elles-mêmes tout en promouvant le fair-play, l'esprit sportif et l'engagement communautaire.

L'initiative sportive portée par Hervé Ngoma Biyot est un exemple concret de l'impact positif que peuvent avoir les activités sportives sur la cohésion sociale et la paix dans une communauté. De telles initiatives sont essentielles pour promouvoir le développement économique et social de la région et améliorer la qualité de vie des habitants.

Cette dynamique de paix contribue à préserver le climat de paix qui règne dans la Lekoumou et dans tout le pays, dans une énergie nouvelle portée par les vertus du sport. « Nous avons organisé ce tournoi, dénommé « tournoi Denis Sassou-N’Guesso », dans le but d’occuper la jeunesse pendant la période de vacances scolaires. » A expliqué son promoteur, Hervé Ngoma Biyot avant d’ajouter « Ce tournoi est une manière de valoriser les talents locaux. Car nous croyons que parmi ces jeunes se trouvent, peut-être les futurs grands du football congolais voire africain. »

Ce tournoi est est un hommage rendu à Denis Sassou N'Guesso pour son leadership et à son engagement pour la paix, la stabilité et le développement du Congo. « Le choix du nom de Denis Sassou-N’Guesso pour ce tournoi est hommage à un homme d’Etat qui incarne la paix, la stabilité et le développement des valeurs que nous pouvons transmettre à la jeunesse ». A précisé Hervé Ngoma Biyot, président de l’association « Les Amis de Womo »

Hervé Ngoma Biyot affirme avoir mobilisé les énergies nécessaires pour l’aboutissement de cette compétition sportive, dont le clou sera la finale qui se jouera le 14 août prochain en présence du préfet de ce département, ainsi que des responsables du ministère de la jeunesse, des sports, de l’éducation civique, de la formation qualifiante et de l’emploi.

A noter que, l'association « Les Amis de Womo » est à l’origine de plusieurs initiatives visant à accompagner les populations de la ville de Sibiti. On peut citer, entre autres la mobilisation populaire pour fournir des casques de protection aux motocyclistes de Sibiti, afin d’améliorer la sécurité routière et à réduire les accidents, l’organisation d’une campagne d’octroi, gratuitement, des cartes d’identité nationale et bien d’autres.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 12/08/2025

Tchad : l’épineuse question de l’absence d’alternance au sein des partis politiques et syndicats

Tchad : l’épineuse question de l’absence d’alternance au sein des partis politiques et syndicats

Indépendance du Tchad : et si on célébrait autrement ? Indépendance du Tchad : et si on célébrait autrement ? 12/08/2025

Populaires

Ghana - Sénégal : La BAD et Invest in Africa signent un accord de subvention de 850 000 $ pour stimuler les emplois verts inclusifs

11/08/2025

N’Djamena : le 9ᵉ arrondissement célèbre l’indépendance dans l’unité et la diversité

11/08/2025

11 août à N’Djamena : parade aérienne entre puissance de feu et haute technologie

11/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 04/08/2025 - Elwood Dk

Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ?

Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ?

Tchad : Crise silencieuse dans le secteur de la santé, entre négligence et manque de moyens Tchad : Crise silencieuse dans le secteur de la santé, entre négligence et manque de moyens 03/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

REACTION - 02/08/2025 - Alwihda

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine

Médiation tchadienne en RCA : Mahmoud Ali Seïd salue le leadership décisif du Maréchal Mahamat Idriss Deby Médiation tchadienne en RCA : Mahmoud Ali Seïd salue le leadership décisif du Maréchal Mahamat Idriss Deby 04/07/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter