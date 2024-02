Congo : démarrage du projet gaz naturel liquéfié (GNL) du groupe ENI à Pointe-Noire

En compagnie de son épouse, Antoinette, le président Denis Sassou-N’Guesso a foulé le sol de la capitale économique par l’aéroport international Agostinho Néto dans le coup de 12 heures 25 minutes. L’étape des honneurs militaires et de la revue des troupes passée, le président de la République a serré la main de chacun des constitués venus le saluer sur le tarmac de l’aéroport.



Le premier acte du séjour de travail du président Denis Sassou-N’Guesso à Pointe-Noire a été marqué, par le démarrage du projet gaz naturel liquéfié (GNL) du groupe ENI, dont la première pierre des travaux de construction des installations servant à la mise en valeur du gaz a eu lieu en avril 2023. La cérémonie y relative a eu lieu ce 27 février.



Le 28 février, Denis Sassou-N’Guesso procèdera à l’inauguration du siège de l’agence départementale et du Data center de l’Autorité de régulation des postes et des communications électroniques (ARPCE). Dans la foulée, le président de la République donnera le coup d’envoi de l’utilisation du nouveau câble Wacs. Il s’agit de doter le Congo d’autres instruments qui renforcent sa souveraineté en tant qu’Etat et d’assurer la résilience nationale en internet.



Ce même 28 février, dans l’après-midi, le chef de l’Etat congolais donnera dans l’après-midi, le coup de pelle pour la construction et réhabilitation des voiries urbaines de la ville océane et de la route nationale n°5.



Le séjour présidentiel au bord de l’océan sera bouclé le 29 février par la pose de la première pour la construction de l’université de Loango. Un établissement d’enseignements supérieurs qui permettra au Congo de s’ouvrir vers la formation d’une élite aux métiers de la mer, de la logistique et transit, ainsi que de relever les nombreux défis du millénaire.

A l’évidence, la visite de Denis Sassou-N’Guesso à Pointe-Noire et au Kouilou revêt un grand d’intérêt. Elle permet au pays de se positionner comme un hub dans la sous-région dans l’économie numérique et renforcer la dynamique de diversification de l’économie nationale.