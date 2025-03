Congo : la BAD et le gouvernement signent deux accords pour renforcer l’accès à l’énergie

La Banque africaine de développement et la République du Congo ont signé deux accords de dons d’un montant total de 1,5 million de dollars américains pour renforcer le secteur énergétique du pays.



Les accords ont été paraphés le 26 février 2025 à Brazzaville par Solomane Koné, directeur général par intérim du Groupe de la Banque pour la région Afrique centrale, et Ludovic Ngatse, ministre de l’Économie, du Plan et de l’Intégration régionale et gouverneur de la Banque pour le Congo.



Le premier don, d’un montant de 585 000 de dollars mobilisés sur le Fonds d’assistance technique pour les pays à revenu intermédiaire, permettra de financer des études d’aménagement de barrages hydroélectriques.



L’objectif est de faciliter la réalisation future d’infrastructures hydroélectriques sur les sites de Mbanza Ndounga (sud du pays) et de Linzolo (20 kilomètres au sud de la capitale Brazzaville) afin d’augmenter la capacité de production électrique et de promouvoir l’autosuffisance énergétique.



Le second don, qui est de 995 000 dollars octroyés sur les ressources du Fonds fiduciaire de coopération économique Corée-Afrique (KOAFEC), servira à financer l’étude de faisabilité et de conception détaillée des lignes de transmission entre Pointe-Noire et Brazzaville et entre Loudima et Djambala. Ces financements contribueront à l’amélioration de l’accès des populations à l’électricité et à réduire le déficit énergétique du pays.



« Ces accords sont un signe des relations étroites que le gouvernement entretient avec la Banque africaine de développement pour le développement du Congo. Les différentes études accompagneront la mise en œuvre de la stratégie du Congo en matière d’électrification de ses centres urbains mais aussi de ses zones rurales, l’objectif étant d’œuvrer à un accès universel à l’électricité pour l’ensemble de la population congolaise », a déclaré le ministre Ngatse.



Ces dons servent à préparer des projets d’investissement structurants à court termes, qui permettront au Congo de réaliser ses objectifs en matière d’accès à l’énergie. Cela s’aligne parfaitement sur la « Mission 300 », une initiative entre la Banque africaine de développement et la Banque mondiale visant à fournir de l’électricité à 300 millions de personnes en Afrique d’ici à 2030.



« Depuis une décennie, le Groupe de la Banque africaine de développement développe d’importantes initiatives et des partenariats mondiaux pour densifier les investissements dans le secteur énergétique en impliquant différents acteurs. La « Mission 300 », l’initiative Desert to Power, la Place de marché africain de l’énergie sont autant d’initiatives mises en place pour soutenir l’agenda de nos pays en matière d’accès à l’énergie » a souligné M. Koné.



La Banque africaine de développement est un partenaire clé du Congo. Son appui au secteur de l’énergie s’inscrit dans le cadre de son Document de stratégie pays (DSP) pour le Congo, qui vise à développer les infrastructures durables en soutien au renforcement des chaînes de valeur à fort potentiel de croissance. C’est aussi la matérialisation d’une forte volonté politique commune au plus haut niveau, entre la Banque et le Congo.