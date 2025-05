AFRIQUE Congo : le MJP en route vers son 1er congrès ordinaire

Alwihda Info | Par Olive Jonala - 3 Mai 2025



Le Mouvement des Jeunes Présidentiels (MJP) présentera son candidat à la présidentielle 2026 à l’issue de son 1er congrès ordinaire prévu, du 11 au 13 août 2025, au Palais des congrès, à Brazzaville. L’information a été rendue publique par le président de ce parti, Donald Moubobola, au cours d’un échange avec la presse, ce 1er mai 2025, dans la ville capitale congolaise.

Au cours de cet échange, à bâtons rompus, avec la presse, le président du MJP a brossé la situation sociopolitique et économique du Congo et dégagé les grands axes du plan d’activités de son parti, au cours de l’année 2025. Outre la tenue des assises des présidents fédéraux, les 25 et 26 avril de cette année, le parti prépare son premier congrès ordinaire qui se tiendra en août prochain.



L’enjeu de ce premier congrès ordinaire est de désigner le candidat du parti à l’élection présidentielle de 2026, a affirmé le Président du MJP, tout en ajoutant que le choix de la date du congrès, qui coïncide avec les festivités marquant le 65ème anniversaire de l’indépendance, exprime « l’indépendance du parti vers un engagement militant pour l’intérêt de la Nation. »



Donald Moubobola a soutenu, devant la presse, que son parti a ratissé large lors du passage des délégués du MJP au cours de la campagne de restructuration sur l’ensemble du territoire national. « Vous savez que le MJP dans son emblème porte le visage du président, Denis Sassou-N’Guesso, placé à gauche. Dans chaque village, la question qu’on nous posait est celle de savoir si le MJP est le nouveau parti du chef de l’Etat. » A expliqué » Donald Moubobola.



Le président du MJP a pris quelques exemples concrets justifiant cette adhésion populaire. « A Moungoundou Sud et à Boko, dès que la population a appris que c’est le nouveau parti, la mobilisation a été au rendez-vous. Et l’information a circulé que Denis Sassou-N’Guesso a envoyé son parti. L’autopsie faite est qu’il y a certains partis politiques ou leaders qui ne sont plus écoutés par la masse. Le peuple a accueilli avec faste le MJP. » A-t-il témoigné.



Etant bien implanté sur toute l’étendue du territoire, le MJP est, donc, prêt pour le grand combat politique. « De Pointe-Noire à Impfondo, de Kakamoeka à Bêtou, les troupes sont bel et bien rangées pour les batailles futures. » a rassuré Donald Moubobola, qui a déploré l’agitation dont fait montre, actuellement, certains partis politiques de la majorité présidentielle. Pour lui, son parti est devenu une grande machine politique. Car, a-t-il déclaré « Le MJP a touché du doigt la réalité politique dans notre pays. Sans élus, nous avons pu réussir l’installation des instances de base du parti. ». Et un parti politique vit à la base et non par le sommet, pouvait aussi renchérir Donald Moubobola.



Sans langue de bois, Donald Moubobola a signifié que le MJP a , dorénavant, un ancrage national. « Désormais, il y a des attestations du parti signés par chaque préfet du Congo et nous sommes fiers de l’engagement et de la détermination des camarades du parti sur l’ensemble du territoire nationale. » a dit Donald Moubobola qui a appelé l’ensemble des congolais à s’enrôler massivement sur les listes électorales pour accomplir son devoir citoyen, à la présidentielle 2026.





Dans la même rubrique : < > République Centrafricaine : Zémio au bord du gouffre face à l'intensification des conflits RCA : Retour du Président Touadéra après une semaine diplomatique en Italie et aux Émirats Arabes Unis RCA : Validation de l'avant-projet détaillé du corridor régional Centrafrique-Ouganda Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)