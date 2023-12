Congo : le centre commercial de Mpila "Brazza Mall" mis en service

Il est dorénavant opérationnel après son inauguration, ce mercredi , par Denis Sassou N'Guesso. Ce centre commercial est ambitieux et moderne, il offre à la fois, un espace d’achat et de vente des objets dont l’alimentation, les biens et services et les produits made in Africa. D’une superficie totale de 60 840 m², Brazza Mall est un centre commercial au service des Brazzavillois.



La cérémonie d’inauguration a connu trois allocutions qui ont précédé le dévoilement de la plaque inaugurale et la visite du site. Le Maire de Brazzaville, Dieudonné Bantsimba qui a pris la parole en premier a qualifié de belle et heureuse l’occasion présente. Pour lui, cette occasion « résulte de la vision, de la volonté, de l'engagement et du travail acharné d'un homme d'Etat hors du commun, un homme qui a consacré et continue de consacrer sa vie au développement du Congo et au bien-être de son peuple », a déclaré le Maire de Brazzaville, Dieudonné Bantsimba.



Exprimant la joie des habitants de la ville capitale, suite à la multiplication des infrastructures qui participent à la fois à la création d'emplois mais à la modernisation de cette ville, il a invité les usagers de ce centre commercial à jouer leur partition, en le fréquentant et en le protégeant.



La construction de ce bijou s'inscrit dans le programme du gouvernement, selon Oscar Otoka, Délégué général aux Grands Travaux. Il est le fruit de la coopération entre la République du Congo et la République populaire de Chine, a-t-il déclaré, avant de préciser : « ce complexe commercial participe à la modernisation du quartier Mpila ».



Selon la fiche technique déclinée par Oscar Otoka, ce gigantesque centre commercial est bâti sur une surface de 60 840 m2, comptant huit (8) bâtiments agencés, suivant une disposition radiale. « Le bloc A : un bâtiment R+1, destinée aux bureaux et galerie commerciale ; le bloc B : un bâtiment R+1, un pôle artistique et un pôle concept store (plusieurs types de produits centralisés dans un même espace décoration, art, mode avec une particularité de créateurs africains) ; le bloc C : un bâtiment R+1, pôle affaire, soins bien-être ; le Bloc H : un bâtiment R+1, le supermarché et divertissement : le bloc conciergerie : un ensemble de 3 bâtiments techniques et parking clients et visiteurs avec un total de 233 places ».



« Brazza Mall" se donne pour ambition, notamment, de promouvoir et développer le concept et la marque de Brazza Mall, à condition qu’il y ait une forte attractivité avec un taux d’occupation d’environ 80%. Il devrait proposer des prix , des locations des espaces devront être attractifs, obtenir un régime fiscalo-douanier incitatif. Surtout, développer les chaînes d’approvisionnement locales et offrir une expérience familiale complète.