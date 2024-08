Congo : ouverture des travaux de la 74ème session de l’OMS pour l’Afrique à Brazzaville

Sous les auspices du président congolais, Denis Sassou N’Guesso, les travaux de la 74ème session de l’Organisation Mondiale de la Santé pour la zone Afrique, ont démarré le 26 août 2024 à Brazzaville au Congo.



La première journée a débuté par le processus d’élection du directeur régional de l’OMS pour l’Afrique.



La 74ème session sera consacrée à une gamme de thématiques relatives au renforcement des organes de l’OMS, pour plus d’efficacité et d’efficience afin d’apporter un meilleur soutien aux pays. A cette occasion, des stratégies innovantes seront proposées pour faciliter la production locale de médicaments, des vaccins et d’autres technologies sanitaires dans la région.



Il sera aussi question, entre autres, de la mise en marche des différents cadres pour la stratégie mondiale relative à la sécurité sanitaire des aliments, de rendre opérationnelle la charte d’investissement dans les ressources humaines en santé au profit de l’Afrique, l’élimination du cancer du col de l’utérus, zéro cas d’infection pour en finir avec la poliomyélite, et la mise en œuvre du pacte mondial contre le diabète dans la région africaine de l’OMS.