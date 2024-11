Congo : plus de 300 jeunes formés aux divers métiers grâce à l'appui du député Abel Owassa

Dans le but d’apporter sa contribution à la question de l’emploi des jeunes et d’apporter sa pierre à la réalisation du programme de gouvernement congolais, ainsi que de s’inscrire sur la dynamique de l’année de la jeunesse, décrétée au Congo, le député d’Owando, Abel Owassa a pris en charge la formation de 345 jeunes, tous désœuvrés et sans qualification au départ.



Mission accomplie pour la « Dynamique Owando pluriel »



La formation , débutée le 2 novembre 2023 s’est clôturée le 2 novembre 2024, par la remise des certificats de fin de formation et d’un équipement pouvant permettre à chaque jeune de s’insérer dans la vie active afin de s’auto-prendre en charge . Ces jeunes se sont formés, entre autres, en froid, en coupe-couture, menuiserie, électricité-bâtiment et bien d’autres.



« 2 novembre 2023-2 novembre 2024, soit une année, jour pour jour que nous avons, dans le cadre de la « Dynamique Owando pluriel, redonné espoir à une catégorie de jeunes qui, désemparés par le tourment de la vie, baignaient dans un désespoir sans précédent. » A soutenu l’initiateur de la formation, Abel Owassa.



Tout a été mis en œuvre pour proposer à ces jeunes et à leur convenance des formations qualifiantes à leur employabilité, de manière à leur donner le potentiel nécessaire pour embrasser l’avenir avec assurance et sérénité. « Tout en reconnaissant que la tache n’était pas facile, le chemin était parsemé d’embuches, nous sommes aujourd’hui heureux et satisfaits d’avoir tenu le bon bout de l’une des préoccupations des jeunes d’Owando, en particulier et du Congo, en général. » A renchéri Abel Owassa, avant d’ajouter « Nous pouvons, enfin, envisager l’avenir avec plus de certitude et plus d’objectivité. »



Le projet Dynamique Owando pluriel, dans ses déclinaisons, fait du chemin et produit du bon fruit. « Notre joie est totale, aujourd’hui, parce que ce projet sur la formation qualifiante n’est plus l’apanage de la Dynamique Owando pluriel. » S’est exprimé Abel Owassa. Autant dire que cette initiative, salutaire pour l’emploi des jeunes congolais peut inspirer d’autres localités du pays.



Une insertion socio-professionnelle réussie



La fin de cette formation constitue une étape importante dans la vie de ces jeunes. Ces jeunes disposent actuellement des outils et opportunités de s’épanouir et d’être des citoyens au service de la République. Grace à l’appui du gouvernement et de la Dynamique Owando pluriel.



« Durant cette période, les autorités locales n’ont ménagé aucun effort pour s’impliquer activement dans le suivi des formation et apprentissage » A souligné, pour la circonstance, le préfet du département de la Cuvette, Jean Christophe Tchicaya, avant de conclure « Nous disons, honnêtement qu’il y a eu métamorphose au niveau des jeunes qui se sont lancés dans cette merveilleuse aventure. Aujourd’hui les résultats de ce projet sont palpables. Les bénéficiaires, en pareil moment, n’ont trouvé qu’un seul mot, à savoir « merci » qui peut traduire leur reconnaissance et gratitude. Merci pour leur avoir appris à pêcher ».



Le coordonnateur de la « Dynamique pluriel » et député d’Owando I, Abel Owassa, n’a pas manqué d’inviter tous les bénéficiaires de cette première vague de servir de modèle pour l’avenir. « A vous jeunes finalistes, après avoir appris à pêcher, après avoir montré l’importance de regroupement en coopérative, nous pouvons vous dire aujourd’hui que l’heure a sonné pour vous prendre en charge, pour oser, pour vous autonomiser et devenir chefs d’entreprises ou opérateurs économiques. » A-t-il insisté avant de conclure « Ce n’est qu’en procédant ainsi que vous obtiendriez votre indépendance. »