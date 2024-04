Congo : un système de santé répondant aux besoins des populations

A ce nombre, vient s’ajouter, les 315 médecins de la dernière vague de Cuba qui ont été officiellement mis en stage dans divers hôpitaux de Brazzaville et Pointe-Noire par le ministre de la Santé et de la population. Ces médecins dont 50 ont recrutés pour servir dans la force publique vont après leur stage, être affectés dans plusieurs structures sanitaires, en vue de renforcer le corps médical qui est en déclin au sein ces structures sanitaires.



Un système de santé répondant aux besoins des populations



Ce personnel qu’il faut additionner à celui exerçant depuis longtemps est appelé à servir avec professionnalisme et abnégation pour répondre à la demande des passions sur l’ensemble du système de santé. Un système de santé congolais qui est structuré en 12 départements de soins et de services de santé, répartis entre les douze départements que compte le pays et subdivisés, chacun, en districts sanitaires, soit 52 districts qui permettent d'être au plus près des populations.



Le réseau des soins publics compte huit (8) hôpitaux généraux, 27 hôpitaux de district, 127 centres de santé intégrés (CSI) et 451 dispensaires. Il est organisé en trois niveaux à savoir : le réseau des soins de première intention (dispensaires et CSI). Il délivre deux types de couvertures : un paquet minimum d'activités standards (PMAS) et un paquet minimum d'activités élargi (PMAE).



Le deuxième niveau est constitué des hôpitaux de districts qui offrent un paquet complémentaire d'activités (PCA), comprenant la prise en charge des patients référés par les centres de santé et la prise en charge des urgences médico-chirurgicales de base.



L’offre des soins du troisième niveau est assurée par les hôpitaux généraux, à travers les services d'urgences médico-chirurgicales, de gynéco-obstétrique, de pédiatrie, de stomatologie, de radiologie conventionnelle et numérisée, d'échographie et panoramique dentaire.



Le réseau des soins privés compte, quant à lui, 810 formations sanitaires réparties en 54 cliniques, 71 centres médico-sociaux, 167 cabinets médicaux, 19 cabinets dentaires, 499 cabinets de soins infirmiers ainsi que 203 officines pharmaceutiques.