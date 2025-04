Conseil de Sécurité de l’ONU : le Libéria sollicite le soutien du Tchad pour sa candidature

Le président de la République, chef de l’Etat, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno a accordé ce matin, au Palais Toumaï, une audience à la ministre libérienne des Affaires étrangères, Mme Sara Beysolow Nyanti.



Elle lui a transmis un message de son président, Joseph Boakai, sollicitant le soutien du Tchad pour la candidature du Liberia au Conseil de Sécurité des Nations-Unies. Le Liberia se positionne pour être membre non-permanent du Conseil de Sécurité des Nations-Unies, à l’issue des prochaines élections pour le compte du continent africain.



Le pays bat le rappel de ses amis pour donner plus de chance à sa candidature. C’est dans ce cadre que le président Joseph Boakai a dépêché à N’Djamena, auprès de son homologue, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, sa cheffe de la diplomatie, Mme Sara Beysolow Nyanti.



C’est entouré du ministre des Affaires étrangères et des Tchadiens de l’étranger, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul et de ses proches collaborateurs que le chef de l’Etat a attentivement suivi la ministre libérienne lui présentant l’exposé des motifs de la candidature de son pays. Les deux pays, membres de l’Union Africaine, partagent des intérêts communs en matière de paix et de sécurité sur le continent.



Mme Sara Beysolow Nyanti a, au nom de son président, souligné l’importance d’une coopération renforcée pour faire face aux défis régionaux, notamment en matière de sécurité et de développement.



Le chef de l’Etat tchadien, fidèle à sa vision d’une Afrique unie, forte et prospère, a exprimé ses gratitudes à son homologue Joseph Boakai, tout en affirmant que le Tchad est prêt à collaborer pour le rayonnement du continent africain sur l’échiquier international, notamment au Conseil de Sécurité au sein duquel, l’Afrique doit par devoir de justice, être membre permanent.



L’audience a également permis d’aborder des sujets d’intérêt commun, tels que la lutte contre le terrorisme, la promotion des Droits humains et la nécessité de renforcer les échanges économiques et culturels, afin de solidifier les relations entre les deux pays.