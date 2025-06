Abéché : L'égalité de genre à l'INSTA au cœur d'une conférence-débat

Cette conférence-débat a été animée par le Professeur Boukhari Mahamat Issa, enseignant-chercheur, assisté de Kriga Alifa.







Le conférencier a débuté en expliquant le contexte du genre, le définissant comme la prise en compte de la répartition des rôles et des activités des femmes et des hommes dans chaque contexte et société, dans le but de tendre vers un équilibre des rapports de pouvoir entre les sexes. Il a ensuite abordé les approches intégrées de l'égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que les divers processus ayant mené à l'émancipation des femmes. Des statistiques des différents cycles scolaires ont également été présentées.







Les participants ont activement interagi au cours de cette conférence-débat, posant de nombreuses questions pertinentes liées au thème.