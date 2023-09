Conseil extraordinaire des ministres du Tchad : adoption de projets de Loi et mesures importantes

En premier lieu, le Conseil a examiné sept projets de loi relatifs au règlement définitif du Budget de l'État pour les exercices 2014 à 2020. Ces projets de loi, présentés par le Ministre des Finances, du Budget et des Comptes publics, ont été adoptés par le Conseil après avoir reçu l'avis conforme de la Cour Suprême. Ils seront soumis au Conseil National de Transition. Le Président a également instruit le Gouvernement de régulariser les autres exercices budgétaires et de respecter les délais légaux pour la Loi de règlement.



Ensuite, un projet de décret présenté par le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Habitat a été approuvé. Ce décret concerne l'affectation d'un terrain de 10 000 mètres carrés au Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, situé à N'Djari, pour la construction du siège de ce ministère.



Le troisième point à l'ordre du jour était la révision des statuts de la Société Nationale d'Exploitation Hôtelière (SONEXHO). Cette révision vise à améliorer la gouvernance de la société en restructurant ses organes d'administration et de gestion.