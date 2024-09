Coopération Chine-Afrique : Dîner de bienvenue offert par le Président Xi Jinping au Président Mahamat Deby

Le Président de la République du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, a participé mercredi soir à un dîner de bienvenue organisé par le Président chinois, Xi Jinping, à l'occasion du Forum sur la coopération sino-africaine.



Ce dîner a été un véritable moment de communion, où les dirigeants africains ont célébré l’amitié qui unit la Chine et le continent africain. Les discussions ont porté sur la volonté commune de renforcer ces liens et de développer un partenariat mutuellement bénéfique.



Xi Jinping a accueilli individuellement ses homologues africains avant de les réunir pour ce somptueux dîner au Grand Palais du Peuple, malgré une fine pluie. Ce rassemblement visait à approfondir les discussions sur la coopération Chine-Afrique.



Le Président chinois a souligné que cette soirée était l’occasion de présenter un aperçu de la riche culture chinoise tout en permettant aux dirigeants d'échanger leurs visions sur cette coopération.



Xi Jinping a également fait le bilan des réalisations dans le cadre de ce partenariat, notant que les relations entre la Chine et l'Afrique sont dynamiques et en pleine croissance. Il a réaffirmé le soutien de son pays pour le développement du continent africain.



Le banquet a eu lieu la veille de l'ouverture du Forum sur la coopération sino-africaine, une plateforme créée dans les années 2000 pour renforcer l'amitié entre la Chine et les pays africains. Cet événement vise à relever ensemble les défis de la mondialisation économique et à œuvrer pour un développement commun.