Coopération: La Corée recherche le soutien du Tchad pour sa candidature pour accueillir l’Exposition Universelle 2030

Les échanges portent essentiellement sur le développement de la coopération entre la Corée et Tchad, et le soutien de la Candidature de la République de Corée pour accueillir l’Exposition Universelle 2030. A cet effet, la Ministre de l’Industrie et du Commerce réitère le soutien du Tchad à la Corée dans le cadre de l’organisation de ce grand événement.



Faut-il le rappeler, l’Exposition Universelle 2030 est une plateforme de solution mondiale pour toute la communauté internationale qui a pour objectif de traiter les sujets liés à la sécurité alimentaire et la santé.



Trois candidatures seront considérées pour l'élection du pays hôte de l'Exposition Universelle 2030, prévue en novembre prochain : la République de Corée (pour Busan), l’Italie (pour Rome) et l'Arabie saoudite (pour Riyad).



En novembre 2023, au cours de la 173e Assemblée Générale de l’Organisation, les États Membres voteront à bulletin secret et éliront le pays hôte de l’Exposition Universelle 2030 selon la règle « un État, une voix ».



La candidature de la République de Corée pour l’organisation de l’Exposition Universelle 2030 à Busan du 1er mai au 31 octobre 2030 s’appuie sur le thème « Transformer notre monde, Naviguer vers un avenir meilleur ».