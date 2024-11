Coopération : La Turquie prête à offrir son expertise en aviation civile au Tchad

Le 26 novembre 2024, le nouvel ambassadeur de la Turquie au Tchad, M. Cem Utkan, a été reçu par la Ministre des Transports, de l’Aviation Civile et de la Météorologie Nationale. Cette rencontre a été l'occasion d'aborder plusieurs enjeux cruciaux concernant le développement des infrastructures de transport et la formation professionnelle dans le secteur de l'aviation.





Relations Bilatérales Renforcées

M. Utkan a souligné la longue histoire des relations bilatérales entre la Turquie et le Tchad, qui remontent à avant l’indépendance du pays. Ces relations ont connu un développement notable dans divers domaines, notamment :



Sociaux et Éducatifs : Plus de 3 000 étudiants tchadiens poursuivent leurs études en Turquie, illustrant l'engagement des deux nations en matière d'éducation.



Commerciaux : Les échanges en import entre les deux pays ont atteint plus de 50 millions de dollars.





Opportunités d'Investissement

L'ambassadeur a reconnu l'absence d'investisseurs turcs au Tchad, mais a exprimé sa volonté de changer cette situation. Il a mis en avant l'expertise turque dans les infrastructures de transport, en particulier dans le secteur ferroviaire, et a proposé des collaborations futures pour renforcer cette coopération.





Soutien à l'Aviation Civile

Concernant l'aviation civile, il a été convenu que l'Autorité de l'Aviation Civile Turque pourrait apporter son soutien à son homologue tchadienne. Cela inclurait :



Échanges d'Expériences : Partage de bonnes pratiques et d'expertises.

Programmes de Formation : Formation des professionnels de l'aviation au Tchad pour améliorer les standards et les opérations.





Engagement Commun

Les deux parties se sont engagées à développer une synergie constructive dans les domaines relevant du ministère des Transports, de l’Aviation Civile et de la Météorologie Nationale, dans un esprit de coopération mutuelle. L'ambassadeur a également promis d'inviter une délégation du ministère tchadien à se rendre en Turquie pour une visite de travail, afin de renforcer les liens et explorer davantage d'opportunités de collaboration.







Cette rencontre marque une étape significative dans le renforcement des relations entre la Turquie et le Tchad, notamment dans les secteurs des transports et de l'aviation civile. L'engagement mutuel des deux pays à collaborer sur ces questions essentielles pourrait avoir un impact positif sur le développement des infrastructures et la formation professionnelle au Tchad.