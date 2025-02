Coopération Tchad-Arabie Saoudite : L'Ambassadeur Alshehry élevé au grade d'Officier de l'Ordre National

Ce lundi, le Président de la République du Tchad, Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a décoré Amer Bin Ali Alshehry, Ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Tchad. Cette cérémonie solennelle a marqué la fin de la mission de trois ans de l'Ambassadeur, durant laquelle il a été élevé au grade d'Officier de l'Ordre National du Tchad.





Reconnaissance des efforts diplomatiques





Cette distinction honorifique a été attribuée en reconnaissance des efforts considérables déployés par l'Ambassadeur Alshehry pour renforcer et approfondir les relations entre le Tchad et l'Arabie Saoudite. Le Chef de l'État a souligné que cette décoration témoigne de la volonté du Tchad de valoriser et de soutenir les partenariats stratégiques, en particulier celui qui unit le Tchad au Royaume d'Arabie Saoudite.





Un partenariat solide et durable





Le Président Déby Itno a également réaffirmé son engagement à maintenir et à approfondir l'excellente coopération entre les deux pays. Il a salué le travail accompli par l'Ambassadeur Alshehry, qui a contribué à consolider les liens bilatéraux et à promouvoir les intérêts communs des deux nations.





Émotions et gratitude





Très ému, l'Ambassadeur Alshehry a exprimé sa profonde gratitude envers le peuple tchadien, le gouvernement et le Chef de l'État pour le soutien, l'hospitalité et l'honneur qu'il a reçus durant sa mission. Il a souligné qu'il conserverait de merveilleux souvenirs de son séjour au Tchad, un pays pour lequel il a formulé des vœux de paix, de stabilité et d'émergence.





Un bilan positif





Au cours de son mandat, l'Ambassadeur Alshehry a œuvré sans relâche pour consolider les liens bilatéraux, multipliant les initiatives visant à renforcer la coopération dans divers domaines. Son engagement a été salué tant sur le plan diplomatique qu'auprès des partenaires internationaux, faisant de son action un modèle de diplomatie moderne et efficace.