Coopération Tchad-États-Unis : Un don de tables-bancs renforce l'école pilote de Farcha

Lors de la cérémonie de remise du don, le directeur de l'école pilote de Farcha, M. Vounsoumbo Gaston, a exprimé sa profonde gratitude aux États-Unis pour ce geste concret qui permettra d'améliorer considérablement les conditions d'apprentissage des élèves. Il a également plaidé pour une affectation supplémentaire d'enseignants afin de mieux encadrer les élèves et de leur offrir un enseignement de qualité.



Le maire de la commune du 1er arrondissement de N'Djamena, M. Djibrine Mahamat Abdelkerim, a salué ce don comme un symbole de l'excellente relation qui existe entre le Tchad et les États-Unis. Il a souligné l'importance de l'éducation pour le développement du pays et a remercié les États-Unis pour leur engagement continu à soutenir le système éducatif tchadien.



Le chef de mission adjoint de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Tchad, M. Rick Swart, a réaffirmé l'engagement des États-Unis à soutenir l'éducation au Tchad. Il a rappelé que l'éducation est un investissement crucial pour l'avenir du pays et a encouragé les élèves à travailler dur et à persévérer dans leurs études.



Ce don de tables-bancs aura un impact positif significatif sur l'école pilote de Farcha, qui accueille actuellement 2 231 élèves répartis dans 18 salles de classe. Avec seulement 11 enseignants, l'école est confrontée à un ratio élevé d'élèves par classe (environ 200 élèves par classe). Ce don permettra d'améliorer l'environnement d'apprentissage et de contribuer à une meilleure qualité de l'éducation pour les élèves.