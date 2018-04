Coopération bilatérale : une visite de travail de Mohammed VI à Brazzaville ponctuée par 14 accords

L’excellence des relations entre le Congo et le Maroc s’est réaffirmée ce lundi dans la capitale congolaise. A la faveur de la visite officielle, du Roi Mohamed VI , couronnée par sa participation aux assises du 1er sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de la Commission climat du bassin du Congo et du Fonds bleu sur le bassin du Congo , le Congo et le Maroc ont signé des accords portant sur la pêche, l’agriculture, l’élevage, l’éducation, le tourisme, l’énergie, les hydrocarbures, les mines et la santé.



Parmi ces accords figurent 11 accords de coopération signés par le premier diplomate congolais, Jean Claude Gakosso dont 3 accords-cadres de coopération portant dans les domaines de l'agriculture et l'élevage, la logistique et l'énergie. Les accords de coopération, pour leur part, ont concerné la pêche maritime et l'aquaculture marine, ainsi que les énergies renouvelables.



Outre ces accords-cadres et accords de coopération, le ministre des affaires étrangère et de la coopération du Congo a également paraphé avec les ministres du Maroc, un accord sur la promotion et la protection réciproques des investissements, une convention tendant à éviter la double imposition et la prévention de l’évasion fiscale en matière d’impôt sur le revenu.



Après le ministre Jean Claude Gakosso, d’autres personnalités du Congo ont apposé leur signature sur les parapheurs. Il s’agit notamment du directeur général de l’OHYM qui a signé le protocole d’accord entre l’office national des hydrocarbures et des mines « ONHYM » et le centre géologique et minière « GRGM » portant sur la coopération scientifique et technique.



De son côté, le directeur général de l’enseignement technique, Réné Fulgence Gustave Adicolle Goum, a accompli le meme geste en signant la convention-cadre de coopération entre son institution et l’office de la formation professionnelle et de la promotion du travail et l’agence Marocaine de coopération internationale.



Le dernier accord entre le Congo et le Maroc a porté sur la convention de partenariat entre l’hôpital universitaire international et le centre universitaire de Brazzaville. Cet accord a été signé par le directeur général des hôpitaux et de l’organisation des soins, Ulrich Judicaël Biez et le directeur général de l’hôpital Cheikh Zaid, El Hassan.



A noter que, avant la signature de tous ces accords, les président congolais, Denis Sassou-N’Guesso et Sa Majesté le Roi Mohammed VI du Maroc des entretiens en tête à tête.