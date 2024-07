Coopération entre le Tchad et le Rwanda : Rencontre entre le ministre Abderaman Koulamallah et son homologue rwandais

Cette rencontre avait pour objectif principal de renforcer la coopération bilatérale entre le Tchad et le Rwanda, dans une perspective de consolidation des relations diplomatiques entre les deux pays et de promotion d'une coopération mutuellement bénéfique.



Renforcement de la gestion des finances publiques : Soucieux d'améliorer l'efficacité et la transparence de sa gestion financière, le Tchad a exprimé son intérêt à s'inspirer des meilleures pratiques du Rwanda en la matière. Les discussions ont porté sur l'échange d'expertises et l'appui technique du Rwanda en vue de l'implémentation d'un système intégré de gestion financière au Tchad.



Exploration d'autres domaines de coopération : Les deux parties ont convenu d'identifier d'autres domaines de collaboration potentiels, en fonction des priorités mutuelles. Ceci pourrait inclure des secteurs tels que le commerce, l'investissement, l'agriculture, l'éducation et la sécurité.



Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'un rapprochement diplomatique entre le Tchad et le Rwanda, après une période de tensions. La volonté réaffirmée de renforcer la coopération bilatérale témoigne de l'engagement des deux pays à œuvrer pour la paix, la stabilité et le développement de la région.



Les échanges entre les deux Ministres ont permis de jeter les bases d'une coopération renforcée entre le Tchad et le Rwanda. Des actions concrètes devraient suivre dans les prochains mois, notamment à travers la mise en place de commissions mixtes et la signature d'accords sectoriels.