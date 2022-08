Coopération : le Tchad et le Soudan veulent renforcer la force mixte frontalière

Le président du Conseil Militaire de Transition, Mahamat Idriss Deby a reçu le 2 août une délégation soudanaise, conduite par le gouverneur de la province du Darfour, Arkou Minni Minnawi, informe la présidence de la République du Tchad.



Les échanges avec le chef de l’Etat ont porté sur plusieurs sujets de coopération bilatérale, et plus particulièrement, la sécurité transfrontalière.



« Je suis venu pour que nous puissions impulser une nouvelle dynamique à la force mixte Tchad-Soudan, chargée de lutter contre les trafics d’armes, le grand banditisme et les stupéfiants. Cette force a fait, par le passé, un travail remarquable sur le terrain, mais ces derniers temps, elle est entrée en hibernation », a indiqué le gouverneur Arkou Minni Minnawi, à sa sortie d’audience, tout en saluant l’excellence des relations de coopération entre son pays et le Tchad.



Une conférence consacrée à la force mixte est justement prévue à Khartoum, et le sujet a été évoqué par le gouverneur de la province du Darfour avec le président de la République.



S’agissant de la paix au Soudan, le Tchad est le garant des termes de l’accord de paix global signé entre le gouvernement et les ex-rebelles soudanais. La question a également figuré au menu des discussions avec la délégation soudanaise.