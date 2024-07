Coopération : le ministre du Commerce du Cameroun rencontre la DG de l’OMC

Le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana a rencontré ce 28 juin la directrice générale de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala.



Au cœur des échanges, l'organisation de la 14ème Conférence ministérielle de l’OMC prévue à Yaoundé. A l’occasion de cette rencontre en marge des travaux du 9ème examen de l'aide au commerce tenus à Genève du 26 au 28 juin 2024, le Cameroun et l'OMC ont jeté les bases de l'organisation de la 14ème Conférence ministérielle de l’OMC prévue au Cameroun au premier trimestre 2026. Des missions du secrétariat de l'OMC sont d'ores et déjà prévus à cet effet au Cameroun dans les jours à venir.



Au cours de cette audience à laquelle prenaient également part le directeur de cabinet de la directrice générale, Bright Okogu, le directeur des conseils et des négociations commerciales, Santiago Wills, le conseiller technique de la directrice générale, Yuvan Beejadhur et l'assistante de cabinet de la directrice générale, du côté de l'OMC, ainsi que de l'ambassadeur, représentant permanent du Cameroun à l'OMC, Salomon Eheth, le deuxième conseiller et point focal OMC à la mission permanente du Cameroun à Genève, Thomas Ndongo Onana, le premier secrétaire à la mission permanente du Cameroun à Genève,. Georges Stéphane Etoh et le sous-directeur des échanges commerciaux au ministère du Commerce, Olinga Narcisse Ghislain, les deux parties se sont félicitées de l'excellence des relations entre le Cameroun et l'OMC.



Ce qui se traduit par l'implication du Cameroun, à travers sa mission permanente à Genève, dans la réalisation des missions de l'Organisation. La directrice générale a salué, dans ce sillage, les avancées enregistrées par le Cameroun en ce qui concerne la ratification de l'Accord de l'OMC sur les subventions à la pêche, à travers notamment la défense de la loi d'habilitation y relative en cours devant le parlement.



La directrice générale a également félicité le ministre camerounais du Commerce, pour son excellente prestation à l'occasion du panel sur la sécurité alimentaire et le commerce organisé dans le cadre du 9ème examen de l'aide au commerce, qui a fait montre de beaucoup d'assurance, d'expérience, d'autorité, de parfaite maîtrise du sujet et d'un leadership assumé.



Pour sa part, Luc Magloire Mbarga Atangana a félicité la directrice générale pour sa vision et son dynamisme à la tête de l'OMC, qui ont permis à l'Organisation de sortir de sa léthargie, et de cristalliser à nouveau les espoirs d'un commerce orienté vers le développement des États.



Les deux parties ont également examiné les objectifs que l'Organisation pourrait se fixer à l'occasion des assises de Yaoundé. Un accent a été mis à cet effet sur la finalisation des négociations sur le commerce des produits agricoles, au regard de l'importance que revêt l'agriculture pour la sécurité alimentaire et le développement des pays.