Coopération militaire : Le Tchad et la Turquie signent un accord de Défense

Le Tchad et la Turquie, par la signature de leurs représentants respectifs, ont signé ce mercredi 27 février à Ankara des accords de coopération, notamment dans le domaine militaire. Les accords ont été paraphés par le ministre délégué à la Présidence, chargé de la défense nationale, des victimes de guerre et des anciens combattants, Daoud Yaya Brahim, et le ministre turc de la Défense, Hulusi Akar. Le directeur général de la réserve stratégique fait partie de la délégation tchadienne.



"Nous venons de concrétiser les derniers accords, trois accords ici, aujourd'hui même, dans la défense, la culture et l'éducation. Nous renforçons les accords qui existent", a déclaré le président Idriss Déby lors d'une conférence de presse avec son homologue turc, peu après leurs entretiens au Palais présidentiel à Ankara.



"A travers ces nouveaux accords, des domaines sont essentiels comme la coopération militaire puisque (la Turquie) a des compétences avérées et aussi peut faire bénéficier le Tchad, pas seulement dans le domaine de la formation, mais aussi dans le domaine des équipements pour permettre au Tchad et à l'armée tchadienne de jouer son rôle aujourd'hui pour faire face ensemble au terrorisme qui écume nos pays", a justifié le chef de l'Etat tchadien.



Lors de la visite du président turc, Recep Tayyip Erdogan en décembre 2017 à N'Djamena, un accord de partage de renseignements a été signé entre les deux pays.