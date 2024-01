Coopération militaire : rencontre entre les ministres Tchadien et Russe des Armées à Moscou

"Le 24 janvier, une réunion de travail entre les vice-ministres russes de la Défense, les généraux Alexandre Fomine et Iounous-Bek Ievkourov avec le ministre tchadien des Armées, des Anciens combattants et des victimes de guerre, Dago Yacouba, a eu lieu à Moscou. Les interlocuteurs ont discuté de l'état actuel et des perspectives de développement de la coopération militaire et technique bilatérale, ainsi que des modalités de leur mise en œuvre. Un échange de vues sur les questions d'actualité de la sécurité régionale sur le continent africain a eu également lieu", indique le communiqué.



La Défense russe a également fait savoir que la réunion s'était déroulée dans une atmosphère amicale et confirmé la volonté des départements militaires des deux pays d'intensifier l'interaction. Les interlocuteurs ont souligné l'importance du développement des relations entre la Russie et le Tchad dans le domaine de la défense et "la nécessité d'intensifier les actions conjointes pour stabiliser la situation dans la région"



Une rencontre entre l'envoyé spécial du président russe pour le Moyen-Orient et l'Afrique, le vice-ministre des Affaires étrangères Mikhaïl Bogdanov, et son homologue tchadien Mahamat Saleh Annadif a également eu lieu. Ils ont échangé leurs points de vue sur la résolution des conflits en Afrique, notamment par le biais d'efforts de maintien de la paix dans le cadre des Nations unies, selon le ministère russe des Affaires étrangères.



Le ministre tchadien des Affaires étrangères se trouve actuellement à Moscou dans le cadre de la visite officielle du président de la Transition du Tchad Mahamat Idriss Déby Itno.