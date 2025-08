Coopération régionale : La RDC et le Rwanda s’unissent pour une intégration économique durable

La République démocratique du Congo (RDC) et la République du Rwanda ont annoncé, via leurs ministres des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner et Olivier Nduhungirehe, leur engagement commun à mettre en œuvre un Cadre d’Intégration Économique Régionale (REIF). Cette initiative, fruit d’un long processus de dialogue facilité par les États-Unis, vise à consolider les acquis du récent accord de paix signé le 27 juin 2025 entre les deux pays.







Le REIF est conçu comme un outil dynamique, centré sur la souveraineté nationale, la coopération mutuelle et le développement économique durable, dans une région marquée par des décennies de conflits, notamment autour de l’exploitation minière.







Priorité : Mettre fin à l’exploitation minière illicite



Parmi les piliers du REIF, figure la lutte contre le commerce illicite de ressources naturelles, qui a longtemps alimenté les violences armées dans la région des Grands Lacs. Le Rwanda et la RDC veulent désormais garantir une chaîne de valeur minière propre, traçable et industrialisée, où les communautés locales tirent des bénéfices réels des ressources extraites.







Ils s’engagent aussi à formaliser l’exploitation artisanale, renforcer la traçabilité, et attirer des investissements mondiaux dans un secteur minier professionnel allant de l’extraction à la transformation.







Développement énergétique et infrastructures communes



Le développement de projets stratégiques comme Ruzizi III et l’exploitation durable du gaz méthane du lac Kivu sont également au cœur de l’accord. Ces initiatives visent à améliorer l’accès à l’électricité pour les ménages et les industries.







Sur le plan des infrastructures, les deux pays entendent développer des routes, ports, plateformes logistiques, entrepôts, et infrastructures TIC, en synergie avec les corridors régionaux comme le Corridor de Lobito soutenu par les États-Unis.







Gestion environnementale et santé publique



Le cadre inclut une coopération dans la gestion transfrontalière des parcs nationaux, avec un accent sur la biodiversité, la lutte contre le braconnage, et le tourisme durable. Une stratégie de sécurité conjointe dans les zones protégées sera élaborée, avec des mécanismes légaux harmonisés.







En matière de santé publique, les deux pays souhaitent renforcer la prévention conjointe des épidémies à leurs frontières et explorer des partenariats scientifiques et commerciaux dans la recherche médicale.







Le REIF est conçu comme une structure flexible et évolutive, ouverte à de nouveaux axes de coopération, incluant l’agrobusiness, l’eau, l’éducation, l’élevage, le sport ou les industries créatives.