Coopération renforcée entre le HCR Tchad et le CICR Tchad : une avancée majeure dans la protection des réfugiés et des personnes déplacées

Le partage de données permettra aux deux entités d'optimiser leurs efforts d'assistance et de protection en harmonisant leurs actions et en identifiant plus efficacement les besoins spécifiques des populations concernées. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une approche collaborative visant à maximiser l'impact des interventions humanitaires et à garantir une réponse plus efficiente aux défis auxquels font face les réfugiés et les personnes déplacées au Tchad.



La signature de ce protocole souligne l'engagement indéfectible du HCR à protéger les liens familiaux et à prêter une attention particulière aux personnes vulnérables. En effet, l'échange d'informations permettra aux deux organisations de mieux cibler leurs interventions et de fournir un soutien individualisé aux réfugiés et aux personnes déplacées, en tenant compte de leurs situations et besoins spécifiques.



Cette coopération renforcée entre le HCR Tchad et le CICR Tchad constitue une avancée majeure dans le paysage humanitaire tchadien. Elle ouvre la voie à une meilleure coordination des efforts d'assistance et de protection, contribuant ainsi à améliorer durablement la vie des réfugiés et des personnes déplacées dans le pays.