Coopération sino-tchadienne : Un centre de formation technique et professionnelle inauguré à N'Djaména

Un nouveau centre de formation technique et professionnelle a été inauguré à N'Djaména, au Tchad. Ce projet, financé et construit par la Chine, est un symbole fort de la coopération sino-tchadienne et témoigne de la volonté des deux pays d'investir dans l'avenir de la jeunesse tchadienne.





Un centre pour répondre aux besoins du marché du travail





Ce centre de formation vise à doter les jeunes Tchadiens de compétences techniques et professionnelles en adéquation avec les exigences du marché du travail. Il offre des formations dans divers domaines, tels que la mécanique, l'électricité, la soudure, l'informatique et la gestion.





Un engagement de la Chine envers la jeunesse tchadienne





La Chine réaffirme son engagement à renforcer la coopération avec le Tchad dans les domaines de l'éducation et de la formation professionnelle. Ce projet s'inscrit dans le cadre des engagements pris lors du Forum sur la Coopération Sino-Africaine (FOCAC).





Un outil pour le développement du Tchad





Ce centre de formation contribuera à améliorer l'employabilité des jeunes Tchadiens et à favoriser le développement économique du pays. Il permettra également de renforcer les liens entre le Tchad et la Chine, deux pays partenaires engagés dans une coopération mutuellement bénéfique.