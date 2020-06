Coronavirus - Afrique : Communiqué de la Réunion Extraordinaire du Bureau de la Conférence des Chefs d’état et de Gouvernement de L’union Africaine sur le Grand Barrage de la Renaissance Éthiopienne (Gerd), Tenue par Visioconférence le 26 Juin 2020

Son Excellence Matamela Cyril Ramaphosa, Président de la République sud-africaine et Président de l’Union africaine (AU), a convoqué une réunion extraordinaire du Bureau de la Conférence des Chefs d’État et de gouvernement de l’UA qui s’est tenue par visioconférence le 26 juin 2020, afin de débattre des évolutions récentes concernant le Grand barrage de la renaissance éthiopienne (GERD).

Tous les membres du Bureau ont participé à la vidéoconférence, à savoir :

• Son Excellence Felix Tshisekedi, Président de la République démocratique du Congo,

• Son Excellence Abdel Fattah al Sisi, Président de la République arabe d’Égypte,

• Son Excellence Uhuru Kenyatta, Président de la République du Kenya, et

• Son Excellence Ibrahim Boubacar Keita, Président de la République du Mali.

Son Excellence Abiy Ahmad, Premier ministre de la République fédérale démocratique d’Éthiopie, et Son Excellence Abdalla Hamdok, Premier ministre de la République du Soudan, ont été invités à participer à la réunion. Était également présent Son Excellence Moussa Faki Mahamat, Président de la Commission de l’Union africaine (CUA).

La réunion du Bureau a été convoquée dans le cadre des consultations engagées par Son Excellence le Président Ramaphosa, en sa qualité de Président de l’Union, avec les trois parties impliquées dans la négociation du Grand barrage de la renaissance éthiopienne (GERD), à savoir l’Égypte, l’Éthiopie et le Soudan.

Le Bureau de la Conférence a noté que les trois parties en négociation sont membres fondateurs de l’ancienne Organisation de l’unité africaine (OUA) et de l’Union africaine et ont largement contribué à l’unité, à l’intégration et au développement du continent. Le Bureau a en outre pris note du potentiel du projet GERD pour l’Afrique.

Le Bureau de la Conférence a reçu avec satisfaction le rapport de S.E. Moussa Faki Mahamat, Président de la CUA, qui signale entre autres que plus de 90 % des problèmes dans les négociations tripartites entre l’Égypte, l’Éthiopie et le Soudan ont déjà été résolus.

Son Excellence Abdel Fattah al Sisi, Président de la République arabe d’Égypte, Son Excellence, Abiy Ahmad, Premier ministre de la République fédérale démocratique d’Éthiopie, et Son Excellence Abdalla Hamdok, Premier ministre de la République du Soudan, ont pris la parole pour faire part de leurs positions respectives en ce qui concerne la question du GERD.

Le Bureau de la Conférence a exprimé sa vive reconnaissance pour l’approche positive et constructive qu’ont adoptée les trois parties dans la recherche d’un règlement pacifique et négocié de toutes les questions en suspens, et a en outre souligné l’importance d’un résultat avantageux pour tous, dans un esprit de solidarité et de coopération.

À cet égard, le Bureau de la Conférence a décidé d’insuffler un nouvel élan aux négociations tripartites et a exhorté les trois parties à s’efforcer de trouver rapidement une solution amiable et mutuellement acceptable aux problèmes techniques et juridiques qui subsistent dans le processus de négociation.

Le Bureau de la Conférence s’est félicité de l’engagement que les trois parties ont pris de s’abstenir de faire des déclarations ou de prendre des mesures qui pourraient entraver ou compliquer le processus mené par l’UA visant à trouver une solution acceptable sur toutes les questions en suspens.

Le Bureau de la Conférence se félicite de l’engagement des trois parties en faveur d’un processus mené par l’UA. À cet égard, le Bureau de la Conférence a convenu qu’en vue de résoudre les problèmes techniques et juridiques en suspens, le Comité tripartite sur la question du GERD composé de l’Égypte, de l’Éthiopie et du Soudan, serait élargi pour inclure comme observateurs l’Afrique du Sud, puisqu’elle assure la présidence de l’UA, les membres du Bureau de l’UA et quelques experts de la Commission. Ce Comité élargi présentera son rapport à S.E. Ramaphosa, Président de l’UA, dans un délai d’une semaine après la publication du présent communiqué.

Dès lors, le Bureau de la Conférence et les Chefs d’État et de gouvernement participant à la réunion demandent au Conseil de sécurité des Nations Unies (UNSC) de prendre note du fait que l’UA est saisie de la question.

Le Bureau de la Conférence et les Chefs d’État et de gouvernement participant à la réunion ont salué l’intervention de S.E. le Président Ramaphosa et l’ont vivement remercié d’avoir pris l’initiative de réunir les trois parties au GERD afin de trouver une solution négociée aux problèmes qui subsistent.

Le Bureau de la Conférence et les Chefs d’État et de gouvernement participant à la réunion ont convenu de se réunir à nouveau deux semaines après la publication du présent communiqué pour examiner le rapport sur le résultat des négociations relatives aux questions en suspens concernant le GERD.