L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a lancé aujourd’hui [la plateforme géospatiale Main dans la main](https://data.apps.fao.org/), qui contient un vaste et riche ensemble de données sur l’alimentation, l’agriculture, la situation socioéconomique et les ressources naturelles, afin de contribuer au renforcement de la prise de décision fondée sur des éléments… Read more on […]

L’Organisation des Nations Unies ...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...