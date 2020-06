La COVID-19 a changé la vie des gens du monde entier et a mis en évidence les inégalités partout sur la planète. Tous les pays sont touchés, et une coopération et une solidarité mondiales fortes sont nécessaires pour lutter contre la pandémie. Le Canada s’est engagé à travailler avec les pays du monde entier pour […]

La COVID-19 a changé la vie des gens du monde entier et a mis en évidence les inégalités partout sur la planète. Tous les pays sont touchés, et une coopération et une ...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...