Coronavirus - Afrique : Le premier ministre Justin Trudeau s’entretient avec le président de la Namibie, Dr Hage G. Geingob

Aujourd’hui, le premier ministre Justin Trudeau s’est entretenu avec le président de la Namibie, Dr Hage G. Geingob.

Les deux dirigeants ont discuté des derniers développements concernant la pandémie de COVID‑19 ainsi que de ses impacts sur la santé et de ses répercussions sociales et économiques. Ils ont parlé de la situation au Canada et en Namibie et de l’importance d’assurer une coordination internationale pour protéger la santé et la sécurité de tous, en particulier des plus vulnérables. Ils ont également discuté des mesures nécessaires pour renforcer la résilience économique et favoriser la relance durable des pays d’Afrique, pour diversifier et solidifier les chaînes d’approvisionnements de biens essentiels et pour assurer à tous un accès équitable aux vaccins, lorsqu’ils auront été mis au point.

Le premier ministre a parlé de l’initiative qu’il a lancée récemment, de concert avec le secrétaire général des Nations Unies et le premier ministre de la Jamaïque, en vue d'accentuer et d’accélérer la réponse mondiale à la pandémie et de permettre aux pays à faible et à moyen revenu, entre autres, d’avoir accès à un important financement de développement. Ces fonds les aideront à se rétablir, à rebâtir et à créer des économies et des sociétés prospères, inclusives et résilientes.

Les deux dirigeants ont également parlé des occasions de resserrer la relation entre le Canada et la Namibie, notamment par le renforcement du commerce et de l’investissement, en s’appuyant sur le soutien de longue date du Canada à la Namibie depuis que cette dernière a accédé à l’indépendance il y a trente ans.

La COVID-19 est un enjeu mondial en évolution. Le gouvernement du Canada travaille de près avec ses partenaires locaux, provinciaux, territoriaux et internationaux pour s’assurer que ses impacts sur la santé ainsi que ses répercussions économiques et sociales au Canada et dans le monde sont limités.