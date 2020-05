ACTUALITES Coronavirus - Afrique / Méditerranée orientale : Journée mondiale de l’hygiène des mains - personnel infirmier et sages-femmes, les soins propres sont entre vos mains !

- 5 Mai 2020





La Journée mondiale de l’hygiène des mains sera célébrée le 5 mai 2020. Le thème de la campagne de cette année, « SAUVEZ DES VIES : pratiquez l’hygiène des mains », s’aligne sur l’Année internationale des sages-femmes et du personnel infirmier. Cette campagne vise à reconnaître les personnels infirmiers et les sages-femmes en tant que héros de première ligne qui méritent d'être pris en considération, appréciés et protégés, et à souligner le rôle essentiel qu’ils jouent dans la prévention et la lutte anti-infectieuses. Le lavage des mains est l’une des mesures les plus efficaces que chacun peut prendre pour réduire la propagation des agents pathogènes et prévenir les infections, y compris l’infection par le virus de la COVID-19. Les agents de santé et les membres de la communauté peuvent aider à prévenir les infections en se lavant les mains régulièrement et fréquemment. Se félicitant de la tenue de la Journée mondiale de l’hygiène des mains, le Dr Ahmed Al-Mandhari, Directeur régional de l’OMS pour la Méditerranée orientale, a réaffirmé l’importance cruciale de l’hygiène des mains en tant que mesure vitale de prévention et de lutte anti-infectieuses qui a montré son efficacité pour améliorer la qualité des soins aux patients et réduire le nombre d’infections contractées pendant les soins de santé. « De bonnes pratiques d’hygiène des mains sont essentielles pour améliorer la sécurité des patients et elles sont devenues la première ligne de défense pour les équipes de soins de santé, y compris les personnels infirmiers et obstétricaux. Maintenant, la campagne SAUVEZ DES VIES : pratiquez l’hygiène des mains est vitale – dans notre Région et dans le monde entier – afin de promouvoir l'hygiène des mains et lutter contre la pandémie du nouveau coronavirus (COVID-19) », a déclaré le Dr Al-Mandhari. Célébrée chaque année le 5 mai, la Journée mondiale de l’hygiène des mains mobilise les populations du monde entier pour améliorer l’observance de l’hygiène des mains dans les établissements de soins, protégeant ainsi les agents de santé et les patients des infections. Garantir une hygiène des mains adéquate dans les établissements de soins est un défi permanent – deux établissements de soins sur cinq manquent d’installations d’hygiène des mains sur les lieux de soins. L’hygiène des mains est essentielle pour garantir la sécurité et la dignité des personnels infirmiers, des sages-femmes et d’autres personnels de santé. Elle peut être réalisée simplement et à faible coût, à condition que des installations de base soient mises en place. La pandémie mondiale de COVID-19 a mis en évidence l’importance cruciale de pratiques d’hygiène des mains sûres en tant que première ligne de prévention et de lutte anti-infectieuses. Non seulement une bonne hygiène des mains est essentielle pour vaincre la COVID-19, mais elle contribue également à limiter le risque d’autres infections associées aux soins de santé, qui constituent une lourde charge pour les systèmes de santé et imposent un énorme tribut en termes de maladies et de décès qui auraient pu être évités. Dans le cadre de la campagne 2020, l’OMS et ses partenaires ont pour objectif de faire de l’hygiène des mains une priorité mondiale et d’inciter les agents de santé à jouer un rôle clé dans la prévention de l’infection. La campagne s’inscrit également dans le cadre de l’Appel mondial à l’action lancé par le Secrétaire général des Nations Unies pour accorder la priorité à l’action sur l’eau, l’assainissement et l’hygiène dans les établissements de santé. À l’occasion de la Journée mondiale de l’hygiène des mains 2020, l’OMS appelle chacun –les professionnels de santé, les patients et leurs visiteurs, le grand public ainsi que les responsables de l’élaboration des politiques, les prestataires de soins de santé et les responsables de la prévention et de la lutte anti-infectieuses – à se réunir pour sensibiliser leurs communautés à l’hygiène des mains. Le Dr Al-Mandhari a résumé les principaux messages de la campagne : je m’adresse en particulier aux personnels infirmiers et aux sages-femmes, ainsi qu’aux communautés qui les entourent, et je leur demande de s’assurer qu’ils suivent des pratiques d’hygiène des mains sûres pour se protéger eux-mêmes et leurs patients. Ils sont responsables de rendre leur environnement meilleur et plus sûr en exigeant les produits de première nécessité comme l'eau courante, le savon et les désinfectants à base d'alcool dans les établissements de santé où ils opèrent. Je leur demande également de devenir des modèles pour apprendre à leurs familles et à leurs communautés la grande valeur du simple geste d'hygiène des mains. Distribué par APO Group pour UN Information Centre in Cairo.



