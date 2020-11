Coronavírus – Angola: Taxa de Recuperação é de 51 Por Cento

Um cidadão indiano, de 62 anos, morreu de COVID-19 na província de Luanda nas últimas 24 horas, período em que foram recuperados 73 pacientes e identificados 80 novos contágios da doença. Os novos infectados estão em diferentes províncias: 22 no Moxico, 10 no Cuanza Sul, um no Cuanza Norte e no Uíge, três no Cunene […]

