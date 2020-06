Coronavirus: Angola tem 172 casos de COVID-19

Segundo a ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, que falava em conferência de imprensa esta sexta-feira, 19 de Junho, quarto infectados fazem parte da cerca sanitária do Hoji-Ya-Henda, um do cordão da Clínica Multperfil e outro testou positivo na província do Cuanza Norte. Dos 172 casos positivos, 98 são pacientes activos, dos quais um requer atenção […]

