Coronavirus - Burundi : Impact du COVID-19 sur la situation humanitaire au Burundi (18 mai 2020)

Pour tous les rapports de situation et les mises à jour de l'OMS sur COVID-19, veuillez visiter : WHO/Burundi. Le dernier rapport de l'OMS sur la situation mondiale est disponible ici.

Ce rapport se concentre spécifiquement sur l'impact de COVID-19 sur la situation humanitaire générale et comprend des mises à jour des secteurs opérationnels. Ce rapport est produit par OCHA Burundi en collaboration avec les secteurs et partenaires humanitaires. Pour trouver tous les rapports, données et documents COVID-19 relatifs au Burundi, veuillez consulter : HumanitarianResponse.info/burundi/covid-19

POINTS SAILLANTS

• A la date du 18 mai, 42 cas de COVID-19 ont été confirmés au Burundi, parmi lesquels, 20 personnes sont rétablies, 21 sont sous traitement et une personne est décédée.

• Le COVID-19 impacte la continuité des interventions humanitaires au Burundi. Les acteurs humanitaires requièrent un financement additionnel de $54,9M -dont $36,7M dédiés à la réponse au COVID-19 et $18,2M dédiés aux coûts additionnels pour la mise en œuvre des activités du HRP 2020.

• Le 7 mai, le Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d’urgence a lancé un appel à $6,7 milliards à travers le plan de réponse humanitaire mondial actualisé (GHRP) pour lutter contre le coronavirus dans les pays vulnérables.

Impact du COVID-19 sur les activités humanitaires

Le Gouvernement du Burundi et ses partenaires mettent en œuvre des mesures pour prévenir et empêcher la propagation du COVID-19 ainsi que pour assurer l’accès des populations aux biens, notamment :

• Des mesures barrières de lavage systématique des mains

• Distanciation physique là où cela est possible • Mise en quarantaine de deux semaines de toute personne en provenance des pays qui enregistrent des cas de COVID-19

• Réouverture des frontières avec le Rwanda et la RDC en date du 16 avril afin de permettre la circulation des marchandises.

Télécharger le rapport : https://bit.ly/2LDqANF