Coronavirus COVID-19 : Mise à jour, mercredi 18 mars 2020

Numéro d’information de l’Ambassade de France accessible tous les jours de 7h30 à 20h00

Depuis Madagascar : 020 223 98 44

Depuis l’étranger : 00 261 20 223 98 44

Dernières informations (mercredi 18 mars 2020 et mardi 17 mars 2020) :

Les frontières à l’entrée de l’Union européenne et de l’espace Schengen sont fermées dès mardi 17 mars midi pour trente jours, par conséquent la délivrance des visas (visas de court séjour, visas de long séjour, visas pour l’Outre-Mer) et sur tout type de passeport (officiel et ordinaire) est suspendue à compter du 17 mars 2020. Le traitement des demandes de visa n’est donc plus assuré par TLS et l’ensemble des rendez-vous sont annulés jusqu’à nouvel ordre.

Le service des visas du consulat général reste joignable à l’adresse