Coronavirus COVID-19

L’Ambassade de France à Madagascar suit de près la situation en lien avec le Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères à Paris et les autorités malgaches, et réfléchit avec ses dernières aux différentes filières de traitement des cas déclarés.

Point de la situation à Madagascar

Il n’y a à ce jour aucun cas d’infection à coronavirus connue à Madagascar.

des tests diagnostics sont disponibles à Tananarive (Institut Pasteur de Madagascar)

le centre hospitalier de référence à Tananarive est le CHU Anosiala

des mesures de prévention sont prises par Madagascar au contrôle aux frontières : les passagers en provenance de zones à risques sont placés en quarantaine (nationaux) ou refoulés (étrangers)

les autorités malgaches ont mis en place un numéro vert (910) dédié à l’information et à l’orientation du public, joignable tous les jours de 06h à 22h30.



L’Ambassade de France a mis en place une cellule de veille associant les services de l’Ambassade et du Consulat général, le cabinet médico-social et l’Institut Pasteur de Madagascar.

Le ministère malgache de la Santé a indiqué ce jour (3 mars) qu’il n’y a pas à ce stade de remise en cause des vols en provenance de France.

Protocole national malgache de prise en charge d’un cas possible

numéro vert 910

prise en charge par équipe et vecteurs dédiés

transfert vers le centre de référence : Tananarive : CHU Anosiala ou en deuxième ligne l’hôpital Befelatana, pour une prise en charge (prélèvement)

réalisation d’un test diagnostic au Centre National de Référence : Institut Pasteur de Madagascar

si le test est positif, admission du patient en secteur isolé au CHU Anosiala (ou Befelatana)

Les autorités malgaches ont précisé les restrictions d’admission sur leur territoire des voyageurs en provenance de Chine, de Macao, de Taiwan et de Hong Kong.

Le fait de méconnaître ces dispositions pouvant conduire à un refus d’admission sur le territoire malgache, nous invitons nos compatriotes à prendre connaissance de ces mesures :

Note conjointe du 10/02/20, du Ministère de la Santé Publique et du Ministère des Transports, du tourisme et de la Météorologie

Par ailleurs, des recommandations générales sont disponibles sur les liens suivants :

• FAQ du gouvernement français

• FAQ du ministère de la Santé français

• Conseils aux voyageurs du MEAE

• Actualité de l’OMS

Message à la communauté française

Par Christophe Bouchard, Ambassadeur de France à Madagascar

Madame, Monsieur,

Face à l’épidémie de Covid-19 (coronavirus) qui se développe dans le monde, les autorités françaises prennent toutes les mesures nécessaires, en France et pour nos compatriotes résidant à l’étranger.

A Madagascar, où aucun cas n’a été relevé à ce jour, les services de l’Ambassade et du Consulat général , ainsi que l’Institut Pasteur, sont en concertation quotidienne avec les autorités malgaches et avec les services du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (Centre de Crise et de Soutien), à Paris, afin d’être préparés au mieux dans l’hypothèse où des cas apparaitraient sur le territoire malgache.

Une cellule de veille dédiée a été mise en place.

Je vous invite à consulter régulièrement les informations sur le site de l’Ambassade et sur celui du Ministère (www.diplomatie.gouv.fr), qui sont revus quotidiennement.

Le Consulat général reste à votre disposition pour toute information complémentaire.

Bien cordialement,