Coronavirus – Cameroun : 88 cas positifs de plus sur l’ensemble des 9 Régions en épidémie

Nous enregistrons 88 cas positifs de plus sur l’ensemble des 9 Régions en épidémie, soit un total de : – 768 actifs (28 sous oxygène et 207 hospitalisés) – 697 guéris – 53 décès (majorité en communauté) Le COVID-19 n’est pas une maladie de la honte, soignons-nous à l’hôpital. Read more on https://africa-newsroom.com/press/coronavirus–cameroun–88-cas-positifs-de-plus-sur-lensemble-des-9-regions-en-epidemie?lang=fr

