Coronavirus - Cameroun: Point de presse quotidien de Monsieur le Ministre de la Santé Publique sur la gestion de la pandémie au COVID-19

Point de presse quotidien de Monsieur le Ministre de la Santé Publique :

- Mesdames Messieurs les professionnels des medias

- Mesdames et Messieurs

Au nom de Monsieur le Ministre de la sante, le Dr Manaouda Malachie, j’ai l’honneur de vous souhaiter la bienvenue pour le point de presse du 28 mars 2020 relatif à la situation du Covid 19 au Cameroun.

La situation épidémiologique de ce jour est caractérisée par la détection de 09 nouveaux cas dont 06 à Yaounde et 01 à Ngoumou dans la région du centre et 01 à BALENG par LAFE dans la région de l’Ouest.

Soit un total de 99 cas confirmés dans les 03 régions du pays affectées par la pandémie. Nous avons malheureusement enregistré un nouveau décès à Douala. Il s’agit d’un sujet âgé de 80 ans qui présentait des facteurs de comorbidités, testé positif au COVID19.

Au niveau opérationnel, nous avons, dans le cadre du suivi des passagers mis en quarantaine dans les hôtels, repris ce jour des prélèvements pour faire des tests de contrôle et préparer le retour à domicile de ceux qui auront un résultat négatif.

Il est à noter qu’un accompagnement est prévu pour tous les cas.

Aussi, nous exhortons toujours les voyageurs venus des zones en d’épidémie à bien vouloir nous contacter afin de clarifier leur statut et assurer leur prise en charge éventuelle.

Dans le même temps, les opérations de sensibilisation intense de la population dans les lieux publics, au sein des communautés et à travers les médias et les réseaux sociaux sont activement menées. Le traçage et la recherche active des sujets contacts sont effectifs et suivent leur cours. Des équipes d’investigation et d’intervention rapides sont à pieds d’œuvre dans les 10 régions du pays.

La lutte contre le Covid19 se poursuit sans relâche grâce à l’implication de tous. Le gouvernement dans son ensemble sous l’impulsion de la TRES HAUTE HIERARCHIE DE LA REPUBLIQUE.

Notre nouvelle stratégie de réponse dans la lutte contre le Covid-19 comporte quatre axes à savoir :

- La recherche active et précoce des cas par un dépistage généralisé;

- La prise en charge qualitative des cas avec extension des capacités;

- La régulation sociale pour éviter la propagation ;

- La gouvernance et la redevabilité.

Nous allons par ailleurs adopter une posture offensive avec la campagne de dépistage au sein des populations par des équipes spécialisées du 2 Au 7 avril 2020.

Au niveau mondial, La lutte contre le COVID 19 se poursuit partout sur la Terre dont les cinq continents sont confinés et TOUS DEBOUT face à la pandémie.

This war must also be supported by each and every one of us, in our families, services, shops, transportation services, streets, at the collective and individual level by respecting the measures that we must apply everywhere and at all times, namely:

1. Wash your hands with clean running water and soap or use an alcohol-

based solution;

2. Cover your nose and mouth with a disposable tissue when coughing, sneezing or use the crease of your elbow;

3. Avoid close contact with anyone with flu symptoms;

4. Keep a safe distance of minimum 1.5 meters.

These measures remain the only guarantee of our individual and collective health.

Ladies and gentlemen, media professionals, the Government will continue to inform the population in real time on the evolution of the situation in all transparency, on the instructions and directives of the President of the Republic, H.E. Paul Biya.

For all information, please call the free numbers:

- 1510

- 677 89 93 69

- 677 89 43 64

- 677 89 76 44

- 677 90 01 57

See you tomorrow for another press briefing,

Thank you for your kind attention.