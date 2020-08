Coronavirus - Djibouti : Suivi des flux de populations Djibouti - Tableau de Bord

Pendant le mois de juillet 2020, 3 906 mouvements ont été observés aux points de suivi des flux de population à Djibouti, soit une moyenne journalière de 135 mouvements. Cela représente une augmentation de 17% par rapport à la moyenne journalière de 115 mouvements observés pendant le mois de juin.

Télécharger le rapport : https://bit.ly/2E1x1cS

Les principales destinations envisagées étaient Djibouti (65%), avec probablement l'intention de poursuivre leur voyage vers la péninsule arabique, l’Ethiopie (31%) et l’Arabie Saoudite (3%).

La grande majorité des personnes observées était des hommes (80% d’adultes et 3% d’enfants). 17% de personnes identifiées étaient des femmes (16% d’adultes et 1% d’enfants). Ces personnes se sont principalement déplacées pour des raisons économiques (57%) et pour cause d’insécurité alimentaire (18%).

Depuis l’annonce de la réouverture officielle des frontières djiboutiennes, le nombre de migrants en provenance de l’Ethiopie a fortement augmenté, passant de 15 mouvements observés en juin à 504 en juillet 2020. Au cours de ce mois, 257 migrants partis d’Obock ont été comptabilisés au point de suivi des flux d’Al-Aarah dans la région de Lahj au Yémen.

Pendant la même période, 858 migrants en provenance du Yémen ont été comptabilisés à Obock.

Depuis avril 2020, les enquêteurs sensibilisent l'ensemble de la population à la pandémie de COVID19 dans divers points de suivi des flux de population.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/coronavirus-...